Tak wygląda John Lennon w najbardziej ambitnej filmowej biografii w historii kina

Sam Mendes rozpoczął już prace nad swoim najbardziej ambitnym projektem w karierze - filmową biografią zespołu The Beatles. Na planie są też już jego gwiazdy, w tym Harris Dickinson, który wciela się w Johna Lennona. Do sieci trafiły jego zdjęcia w charakteryzacji. Sprawdźcie sami, czy jest podobny do oryginału.
Tak wygląda jeden z filmowych The Beatles
Projekt powstaje w ścisłej współpracy Apple'a ze osobami posiadającymi prawa do zespołu The Beatles, jego historii i twórczości. Obok Dickinsona jako Lennona w produkcji pojawią się także: Paul Mescal
jako Paul McCartney, Barry Keoghan
jako Ringo Starr oraz Joseph Quinn
jako George Harrison.
Dickinson jest już na planie, gdzie tak prezentuje się jako Lennon: Biografia The Beatles
to jeden z najbardziej ambitnych filmowych projektów w historii. W rzeczywistości została ona rozbita na cztery filmy, każdy przedstawiający historię The Beatles z perspektywy innego członka zespołu. Jednak to nie są oddzielne filmy. Przeciwnie. Razem mają stanowić jedną wielką panoramę dziejów zespołu.
Za fabułę odpowiadają Jez Butterworth
, Peter Straughan
i Jack Thorne
. Według medialnych doniesień prace na planie mogą potrwać nawet 15 miesięcy.
Obecny plan przewiduje, że wszystkie cztery filmy trafią do kin w tym samym czasie.
Zwiastun filmu "John Lennon. Chłopak znikąd", w której Lennona zagrał Aaron Taylor-Johnson