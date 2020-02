Harrison Ford nadal zaangażowany w "Indianę Jonesa 5"

W niedzielę Kathleen Kennedy otrzymała nagrodę BAFTA za osiągnięcia życia. Z tej okazji szefowa LucasFilm udzieliła BBC wywiadu, w którym zdradziła, na jakim etapie znajdują się prace nad kolejną częściąJak się okazuje, twórcy wciąż poprawiają scenariusz. Producentka zaznaczyła, że piąty film jest kontynuacją, a nie restartem serii. - Harrison Ford będzie w niego zaangażowany - obiecała.Przypomnijmy, że pierwotniemiał trafić do kin 17 lipca 2019 roku. Wkrótce wytwórnia Disneya, do której należą prawa do serii, zdecydowała się jednak opóźnić premierę o rok. Ten termin również okazał się niemożliwy do spełnienia. Nowa data premiery to 9 lipca 2021 roku. Myślicie, że tym razem twórcy zdążą na czas?Cztery poprzednie częścizarobiły na całym świecie około 2 miliardów dolarów.