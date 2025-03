Harrison Ford nie wręczy w tym roku Oscara. Zrezygnował z powodu choroby

Harrison Ford nie pojawi się na gali OSCARY 2025

Getty Images © Eric Charbonneau

Posłuchajcie podcastu MAM PARĘ UWAG o faworytach Oscarów 2025





Wszystko wskazuje na to, że 82-letni Harrison Ford mógł się zarazić półpaścem podczas zeszłotygodniowej uroczystości rozdania SAG Awards, gdzie doszło do zabawnej sytuacji z jego udziałem podczas wypowiedzi Jessiki Williams . W trakcie segmentu "I Am An Actor", który ma na celu promowanie młodych gwiazd, Jessica Williams zaczęła o sobie opowiadać, a w tle widać było, jak Ford zajada się herbatnikami. Gdy Williams to zauważyła, doszło między nimi do zabawnej wymiany zdań. Oboje występowali w tym roku w serialu " Terapia bez trzymanki " – na nagraniu widać, że na planie związała się między nimi więź sympatii.Półpasiec wywoływany jest przez ten sam wirus co ospa wietrzna i powoduje bolesną wysypkę. Jest też wysoko zaraźliwy, jednak nie jest niebezpieczny dla zdrowia. To forma reaktywacji ospy, której wirus pozostaje w organizmie na całe życie, dlatego też osobom w starszym wieku zaleca się powtórzenie szczepionki.Poza Fordem w tym roku Oscary mają wręczać: Dave Bautista 97. ceremonia rozdania Oscarów , której gospodarzem będzie Conan O’Brien , odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego – transmisja rozpocznie się 30 minut po północy. Redakcja Filmwebu zamierza nie spać do samego rana – spodziewajcie się więc naszych relacji, zarówno na Filmwebie, jak i w naszych mediach społecznościowych.Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify