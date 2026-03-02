Newsy Filmy Harrison Ford o nagrodzie za całokształt twórczości: "Jestem dopiero w połowie kariery"
Filmy

Harrison Ford o nagrodzie za całokształt twórczości: "Jestem dopiero w połowie kariery"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Harrison+Ford+o+nagrodzie+za+ca%C5%82okszta%C5%82t+tw%C3%B3rczo%C5%9Bci%3A+%22Jestem+dopiero+w+po%C5%82owie+kariery%22-165417
Harrison Ford o nagrodzie za całokształt twórczości: &quot;Jestem dopiero w połowie kariery&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
Harrison Ford został ostatnio doceniony przez Amerykańską Gildię Aktorów nagrodą za całokształt twórczości. Odbierając statuetkę, wykazał się dystansem i poczuciem humoru.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Harrison Ford nie czuje, by jego kariera była skończona


Harrison Ford dawał już do zrozumienia, że nie planuje emerytury (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Odbierając nagrodę na gali Amerykańskiej Gildii Aktorów, podtrzymał swoje stanowisko:

Jestem w pokoju pełnym aktorów, z których wielu zostało nominowanych do nagrody za swoją niesamowitą pracę. Cóż, ja jestem tu, by odebrać nagrodę to, że żyję. To trochę dziwne, że otrzymuję nagrodę za całokształt twórczości w połowie kariery. Trochę na to za wcześnie, nie sądzicie? Nadal jestem aktywny zawodowo.

GettyImages-2263806621.jpg Getty Images © Michael Buckner

W rozmowie z Variety tak wspominał swoje początki: 

Szybko zrozumiałem, że uwielbiam opowiadać historie. Lubię zakładać kostium i udawać kogoś innego. To pozwalało mi się poczuć naprawdę niewidocznym. Kiedy mogłem ukryć się za postacią, po raz pierwszy poczułem się wolny.

Skąd znamy Harrisona Forda?


Harrison Ford ma na koncie wiele ikonicznych ról. Był m.in. Hanem Solo w filmach z uniwersum Gwiezdnych wojen, Indianą Jonesem i Rickiem Deckardem w "Łowcy androidów" (rolę tę powtórzył w wyreżyserowanym przez Denisa Villeneuve'a widowisku sci-fi "Blade Runner 2049"). Na uwagę zasługują tez jego role w takich filmach jak "Frantic", "Ścigany", "Air Force One" czy "Wiek Adaline". Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialach "1923" i "Terapia bez trzymanki", a także filmach "Zew krwi", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" oraz "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat". 

Zobacz zwiastun trzeciego sezonu "Terapii bez trzymanki"


W "Terapii bez trzymanki" Harrison Ford wcielił się w dr. Paula Rhodesa – szefa i mentora granego przez Jasona Segela terapeuty zmagającego się z żałobą po śmierci żony. Zobaczcie zwiastun trzeciego sezonu, który aktualnie jest emitowany na Apple TV: 

Powiązane artykuły Harrison Ford

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

"God of War". Gotowi na całe uniwersum?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Co pokażą w Cannes? Oto festiwalowe przewidywania

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: Chiński "Pegasus 3" odparł atak Ghostface'a

3 komentarze
VOD Seriale

Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor zabiera głos

6 komentarzy
Inne Filmy

Zendaya i Tom Holland są już po ślubie? Tak twierdzi stylista gwiazdy

18 komentarzy
Inne Seriale Filmy

Nagrody Aktorskie 2026. Zobacz galerię zdjęć gwiazd

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Nagrody Aktorskie 2026: Gala pełna niespodzianek

53 komentarze