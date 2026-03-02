Harrison Ford o nagrodzie za całokształt twórczości: "Jestem dopiero w połowie kariery"

Harrison Ford został ostatnio doceniony przez Amerykańską Gildię Aktorów nagrodą za całokształt twórczości. Odbierając statuetkę, wykazał się dystansem i poczuciem humoru. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Harrison Ford nie czuje, by jego kariera była skończonaHarrison Ford
dawał już do zrozumienia, że nie planuje emerytury (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). Odbierając nagrodę na gali Amerykańskiej Gildii Aktorów, podtrzymał swoje stanowisko: Jestem w pokoju pełnym aktorów, z których wielu zostało nominowanych do nagrody za swoją niesamowitą pracę. Cóż, ja jestem tu, by odebrać nagrodę to, że żyję. To trochę dziwne, że otrzymuję nagrodę za całokształt twórczości w połowie kariery. Trochę na to za wcześnie, nie sądzicie? Nadal jestem aktywny zawodowo.
W rozmowie z Variety tak wspominał swoje początki: Szybko zrozumiałem, że uwielbiam opowiadać historie. Lubię zakładać kostium i udawać kogoś innego. To pozwalało mi się poczuć naprawdę niewidocznym. Kiedy mogłem ukryć się za postacią, po raz pierwszy poczułem się wolny.
Skąd znamy Harrisona Forda?
Harrison Ford ma na koncie wiele ikonicznych ról. Był m.in. Hanem Solo w filmach z uniwersum Gwiezdnych wojen, Indianą Jonesem i Rickiem Deckardem w "Łowcy androidów" (rolę tę powtórzył w wyreżyserowanym przez Denisa Villeneuve'a widowisku sci-fi "Blade Runner 2049
"). Na uwagę zasługują tez jego role w takich filmach jak "Frantic
", "Ścigany
", "Air Force One
" czy "Wiek Adaline
". Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialach "1923
" i "Terapia bez trzymanki
", a także filmach "Zew krwi
", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia
" oraz "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
".
W "Terapii bez trzymanki
" Harrison Ford wcielił się w dr. Paula Rhodesa – szefa i mentora granego przez Jasona Segela
terapeuty zmagającego się z żałobą po śmierci żony. Zobaczcie zwiastun trzeciego sezonu, który aktualnie jest emitowany na Apple TV: