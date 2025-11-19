Daniel Radcliffe napisał list do nowego odtwórcy Harry'ego Pottera

Choć Daniel Radcliffe nie jest w żaden sposób zaangażowany w produkcję serialowego "Harry'ego Pottera", jego ikoniczna rola pozostawiła trwały wpływ na kolejnym pokoleniu widzów. Wiedząc to, aktor postanowił napisać list do nowego odtwórcy Harry'ego, Dominica McLaughlina, by okazać mu wsparcie w drodze, którą sam przed laty przeszedł.
Co napisał Daniel Radcliffe?
Do wysłania listu Daniel Radcliffe
przyznał się w trakcie niedawnego odcinka programu Good Morning America. Zapytany o swoje motywacje powiedział, że jego celem było właśnie okazanie wsparcia i dodanie otuchy młodemu aktorowi w tym ekscytującym, choć niewątpliwie pełnym wyzwań momencie. Nie powiedziałbym, że każdy, kto będzie grał Harry’ego, musi się ze mną kontaktować, ale znam kilka osób pracujących przy tej produkcji... Napisałem do Dominica i wysłałem mu list, a on odesłał mi bardzo rozczulającą odpowiedź
– powiedział w programie Radcliffe
, po czym kontynuował: Nie chcę być widmem wiszącym nad życiem tych dzieci, ale szczerze chciałem do niego napisać i powiedzieć: "Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawić — nawet lepiej niż ja. Ja bawiłem się wspaniale, ale mam nadzieję, że ty będziesz bawić się jeszcze lepiej". I naprawdę tak czuję — widzę zdjęcia jego i pozostałych dzieci i po prostu chciałbym ich wszystkich uściskać. Wydają się tacy młodzi. Patrzę na nich i myślę: "To szalone, że robiłem to wszystko w ich wieku". Ale to też jest niezwykle rozczulające. Mam głęboką nadzieję, że świetnie się bawią.
Co wiemy o serialu "Harry Potter"?
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
NA SKRÓTY: Przypominamy film "Harry Potter i więzień Azkabanu"