Newsy Filmy Daniel Radcliffe napisał list do nowego odtwórcy Harry'ego Pottera
Filmy

Daniel Radcliffe napisał list do nowego odtwórcy Harry'ego Pottera

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Harry+Potter%3A+Daniel+Radcliffe+napisa%C5%82+list+do+nowego+odtw%C3%B3rcy+Harry%27ego+Pottera.+Dominic+McLaughlin+odpowiedzia%C5%82-163988
Daniel Radcliffe napisał list do nowego odtwórcy Harry'ego Pottera
źródło: Materiały prasowe
Choć Daniel Radcliffe nie jest w żaden sposób zaangażowany w produkcję serialowego "Harry'ego Pottera", jego ikoniczna rola pozostawiła trwały wpływ na kolejnym pokoleniu widzów. Wiedząc to, aktor postanowił napisać list do nowego odtwórcy Harry'ego, Dominica McLaughlina, by okazać mu wsparcie w drodze, którą sam przed laty przeszedł.



Co napisał Daniel Radcliffe?



Do wysłania listu Daniel Radcliffe przyznał się w trakcie niedawnego odcinka programu Good Morning America. Zapytany o swoje motywacje powiedział, że jego celem było właśnie okazanie wsparcia i dodanie otuchy młodemu aktorowi w tym ekscytującym, choć niewątpliwie pełnym wyzwań momencie. 

Nie powiedziałbym, że każdy, kto będzie grał Harry’ego, musi się ze mną kontaktować, ale znam kilka osób pracujących przy tej produkcji... Napisałem do Dominica i wysłałem mu list, a on odesłał mi bardzo rozczulającą odpowiedź – powiedział w programie Radcliffe, po czym kontynuował:

Nie chcę być widmem wiszącym nad życiem tych dzieci, ale szczerze chciałem do niego napisać i powiedzieć: "Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawić — nawet lepiej niż ja. Ja bawiłem się wspaniale, ale mam nadzieję, że ty będziesz bawić się jeszcze lepiej". I naprawdę tak czuję — widzę zdjęcia jego i pozostałych dzieci i po prostu chciałbym ich wszystkich uściskać. Wydają się tacy młodzi. Patrzę na nich i myślę: "To szalone, że robiłem to wszystko w ich wieku". Ale to też jest niezwykle rozczulające. Mam głęboką nadzieję, że świetnie się bawią.



Co wiemy o serialu "Harry Potter"?



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".
  
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.
    

NA SKRÓTY: Przypominamy film "Harry Potter i więzień Azkabanu"



 

Powiązane artykuły Dominic McLaughlin

Zobacz wszystkie artykuły

Harry Potter i Kamień Filozoficzny  (2001)

 Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter Series Project  (2027)

 Harry Potter Series Project

Harry Potter i więzień Azkabanu  (2004)

 Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia  (2005)

 Harry Potter i Czara Ognia

Najnowsze Newsy

Filmy

Co po "Omenie"? Zabójczy wieczór kawalerski

Filmy

Oto najbardziej angażujące polskie seriale 2025 roku. Zaskoczeni?

1 komentarz
Gry

Niespodzianka! Nie będzie gry "F1 26"

2 komentarze
Filmy Box office

Go woke, go broke? Nie tym razem! "Wicked: Na dobre" idzie po rekord

23 komentarze
VOD Filmy

Będzie więcej "Na noże"? Rian Johnson o przyszłości serii

3 komentarze
Seriale

Kevin Costner jako Bill Clinton? W jakim serialu?

VOD Seriale

"Black Doves": gwiazda "Krzyku" w obsadzie drugiego sezonu