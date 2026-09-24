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Harvey Weinstein skazany na 15 lat więzienia. Zapadł wyrok w Nowym Jorku

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Harvey+Weinstein+skazany+za+przest%C4%99pstwo+wobec+Miriam+Haley.+Dosta%C5%82+15+lat-168740
Harvey Weinstein skazany na 15 lat więzienia. Zapadł wyrok w Nowym Jorku
źródło: Getty Images
autor: Pool
Harvey Weinstein został skazany w Nowym Jorku na 15 lat więzienia za popełnienie czynu o charakterze seksualnym wobec Miriam Haley, byłej asystentki programu "Paszport do świata mody". Prokuratura domagała się 20 lat pozbawienia wolności, natomiast obrona wnosiła o dziewięć lat, powołując się między innymi na stan zdrowia 74-letniego Weinsteina.

Weinstein: Popełniłem błędy



GettyImages-2275270202.jpg Getty Images © Pool


Wyrok zapadł po procesie, w którym Weinstein został ponownie uznany za winnego przestępstwa wobec Haley. Do ponownego procesu doszło po tym, jak w 2024 roku sąd apelacyjny uchylił jego wcześniejsze skazanie z 2020 roku i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Podczas rozprawy Weinstein stwierdził: Nie jestem idealnym człowiekiem. Jestem jednak człowiekiem, który popełnił błędy. Przeprosił również osoby, które mogły ucierpieć w wyniku jego działań, jednocześnie nadal utrzymując, że jest niewinny, szczególnie w odniesieniu do Haley. Poprosił przy tym o litość.

Prokurator Nicole Blumberg argumentowała, że Weinstein nie powinien otrzymać niższej kary niż ta orzeczona w 2020 roku. Podkreślała również, że jej zdaniem nie okazał skruchy i obwiniał swoje ofiary.

Sędzia Curtis Farber zadecydował, że nowojorski wyrok powinien być odbywany po karze 16 lat więzienia, na którą Weinstein został wcześniej skazany w Kalifornii, choć ostateczna decyzja należy do tamtejszych władz. Warto dodać, że w Kalifornii byłego producenta czeka jeszcze ponowne ustalenie wymiaru kary, ponieważ tamtejszy sąd apelacyjny nakazał rewizję wyroku. Na poczet nowego wyroku ma zostać zaliczony czas, który Weinstein spędził już w więzieniu. Kara obejmuje również pięcioletni okres nadzoru po opuszczeniu więzienia oraz obowiązek rejestracji jako przestępcy seksualnego.

Haley ponownie zeznawała przeciwko Weinsteinowi



GettyImages-2212416101.jpg Getty Images © Pool


Haley zeznała, że po raz pierwszy spotkała Weinsteina w 2004 roku podczas imprezy po premierze filmu. Dwa lata później, podczas festiwalu w Cannes, miał zaproponować jej pracę przy "Paszporcie do świata mody". Według jej zeznań w tym samym roku Weinstein zmusił ją do seksu oralnego w swoim mieszkaniu na Manhattanie i przytrzymywał ją na łóżku, gdy protestowała.

Haley musiała zeznawać w tej sprawie po raz drugi. W 2020 roku Weinstein został w Nowym Jorku skazany za gwałt na Jessice Mann oraz przestępstwo seksualne wobec Haley i otrzymał karę 23 lat więzienia. W 2024 roku wyrok został jednak uchylony przez sąd apelacyjny, który uznał, że podczas procesu pojawiły się niedopuszczalne zeznania innych kobiet dotyczące nieobjętych zarzutami zachowań Weinsteina.

Podczas ponownego procesu w 2025 roku Weinstein ponownie został uznany za winnego czynu wobec Haley. Został natomiast uniewinniony od podobnego zarzutu dotyczącego byłej modelki Kaji Sokoli. Ława przysięgłych nie osiągnęła porozumienia w sprawie zarzutu gwałtu na Mann.

Weinstein od 2020 roku przebywa w więzieniu. W ostatnich latach wielokrotnie trafiał do szpitala. Jego prawnicy podkreślali podczas rozprawy, że cierpi na poważne problemy zdrowotne. Po wyjściu na wolność Weinstein chciałby założyć fundację Transfer, która miałaby pomagać więźniom w powrocie do życia po odbyciu kary.

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