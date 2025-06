Harvey Weinstein winny i niewinny! Chaos na koniec procesu producenta filmowego

Członek ławy przysięgłych odmówił dalszego procedowania

Prokuratora Okręgowego Alvina Bragga



Nowy proces rozpoczął się w kwietniu i dotyczył trzech spraw karnych, które we wcześniejszym procesie nie doczekały się rozstrzygnięcia. Ławie przysięgłych udało się uzgodnić werdykt w dwóch przypadkach.Jeśli chodzi o sprawę Miriam Haley,. Za ten czyn grozi mu terazW przypadku sprawy, w której ofiarą miała była Kaja Sokola, ława przysięgłycha.Najbardziej problematyczna okazała się sprawa trzeciej z osób - Jessiki Mann. W tej sprawie wyroku nie będzie. Proces został unieważniony i sąd przekaże ją do ponownego rozpatrzenia.Brak wyroku to konsekwencja. Ostatecznienumer 1 pojawił się przed sędzią i powiedział, żei nie zgodzi się na ponowną obecność w tym samym pomieszczeniu z pozostałymi członkami ławy przysięgłych.Sędzia ustalił datę kolejnej rozprawy na 2 lipca. Wtedy zapewne poznamy wymiar kary oraz datę nowego procesu w sprawie Jessiki Mann.