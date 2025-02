Legendarna karcianka trafi do kin!

Gotowi na filmy i seriale z uniwersum "Magic: The Gathering"?

Zwiastun "Magic: The Gathering – Aetherdrift"

W celu realizacji planów Hasbro postanowiło połączyć siły z wytwórnią Legendary Entertainment. Plany są ambitne. Mają powstać zarówno filmy kinowe jak i seriale telewizyjne wykorzystujące bogatą mitologię gryTo już druga próba zarobienia dodatkowych milionów na markach wydawnictwa Wizards of the Coast. Poprzednią była próba stworzenia filmowego uniwersum na bazie gry D&D. Jednaknie sprzedał się zgodnie z oczekiwaniami i szanse na sequel spadły do zera.to pierwszy wielki przebój wśród kolekcjonerskich gier karcianych. Powstała w 1993 roku i polega na walce pomiędzy użytkownikami (standardowo dwoma, ale istnieją też wersje dla większej liczby jednoczesnych uczestników), którzy przy użyciu kart z postaciami, zdarzeniami czy przedmiotami mają za zadanie pokonać rywala. Całość osadzona została w świecie fantasy pełnym magii. Jego historia została przybliżona w licznych książkach i komiksach.Hollywood od dawna marzy o ekranizacji. Dekadę temu 20th Century Fox miało ambitne plany. Nad rozwojem uniwersum pracował Simon Kinberg Kilka lat temu serialszykowała platforma Netflix. Jedną z jego gwiazd miał być Brandon Routh . Ten projekt utknął w fazie wczesnego rozwoju i nigdy nie doczekał się realizacji.