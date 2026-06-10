Nowy film Scorsesego będzie jak "Chłopcy z ferajny" na Hawajach?

Martin Scorsese pracuje aktualnie nad thrillerem psychologicznym "What Happens at Night", którego gwiazdami są Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio. Reżyser myśli już o kolejnym projekcie. Czy będzie nim dramat gangsterski opowiadający o wzlocie i upadku szefa hawajskiej mafii?
Co wiemy o nowym filmie Martina Scorsesego?
Według źródeł, na które powołuje się Jordan Ruimy, autor bloga World of Reel, scenariusz niezatytułowanego filmu Scorsesego, nad którym pracuje Nick Bilton
(na zdjęciu niżej), jest już praktycznie na ukończeniu – powstało 95% tekstu.
Marty chciał, aby było w nim więcej voice-overu, by film był utrzymany bardziej w klimacie "Chłopców z ferajny". Takie wytyczne dostał Nick, który ostatnie cztery miesiące spędził, nanosząc poprawki, przy pełnej świadomości, że wkrótce zaczyna pracę w programie "60 minutes" Getty Images © Matt Winkelmeyer
– mówi osoba związana z produkcją.
Według niektórych źródeł zdjęcia miałyby się zacząć już w październiku tego roku. Inne podają jednak, że bardziej prawdopodobnym terminem jest przyszły rok. Wszystko zależy od ewentualnych poprawek scenariusza. Projekt powstaje dla Disneya. W obsadzie znaleźli się Dwayne Johnson
i Emily Blunt
.
Zobacz zwiastun "Czasu krwawego księżyca"
Aktualnie filmografię Martina Scorsesego
zamyka oparty na prawdziwych wydarzeniach opisanych w książce Davida Granna
"Czas krwawego księżyca
". Przypominamy zwiastun:
"Czas krwawego księżyca" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy także odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Czasie krwawego księżyca
" rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: