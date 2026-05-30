Helen Mirren kontra Tom Hardy? Aktorka publicznie zareagowała na doniesienia o skandalu na planie "Strefy gangsterów"

W ostatnim czasie cały świat żyje aferą związaną z Tomem Hardym i serialem "Strefa gangsterów". Jedną z bohaterek medialnej afery jest też inna gwiazda serialu, Helen Mirren. Ta postanowiła wreszcie zareagować na to, co się dzieje. Opublikowała post na Instagramie.
Helen Mirren wspiera Toma Hardy'ego. A mówiono, że to ona stoi za jego zwolnieniem
Przypomnijmy, że niedawno w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Tom Hardy
został wyrzucony z serialu "Strefa gangsterów
". Powodem miało być jego nieprofesjonalne zachowanie. Podobno godzinami nie wychodził ze swojej przyczepy, przez co inne gwiazdy musiały na niego czekać. Wśród nich była Helen Mirren
, która miała rzekomo dość gwiazdorzenia Hardy'ego
i to ona miałaby być jedną z tych osób, przez które aktor został wyrzucony.
Teraz Helen Mirren
stawia sprawę jasno: żadnego konfliktu między nią a Hardym
nie ma. W opublikowany poście czytamy: "Kocham cię teraz i zawsze, Helen"
.
Post znajdziecie poniżej:
Tom Hardy NIE został zwolniony
Doniesienia o tym, że Tom Hardy
został zwolniony z serialu "Strefa gangsterów
", też okazały się przedwczesne. Wygląda na to, że na razie wszyscy chcą, żeby aktor pozostał w obsadzie.
Owszem, wszyscy przyznają, że w czasie kręcenia serialu były na planie problemy, a praca nie przebiegała bezproblemowo. Jednocześnie podkreślają, że zachowanie Toma Hardy'ego
nie zawsze było związane z jego widzimisię. Aktor walczył o lepsze warunki pracy, przede wszystkim o zaprzestanie praktyki zaskakiwania aktorów scenariuszami przysyłanymi im na ostatnią chwilę lub też brakiem kontaktu ze scenarzystą, kiedy potrzebne były poprawki do tekstu.
"Strefa gangsterów
" okazała się jednym z większych hitów platformy Paramount+. W Polsce serial emitowany jest przez SkyShowtime.
Zwiastun serialu "Strefa gangsterów"