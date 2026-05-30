Newsy Seriale Helen Mirren kontra Tom Hardy? Aktorka publicznie zareagowała na doniesienia o skandalu na planie "Strefy gangsterów"
VOD / Seriale

Helen Mirren kontra Tom Hardy? Aktorka publicznie zareagowała na doniesienia o skandalu na planie "Strefy gangsterów"

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Helen+Mirren+kontra+Tom+Hardy+Aktorka+publicznie+zareagowa%C5%82a+na+doniesienia+o+skandalu+na+planie+%22Strefy+gangster%C3%B3w%22-166863
Helen Mirren kontra Tom Hardy? Aktorka publicznie zareagowała na doniesienia o skandalu na planie &quot;Strefy gangsterów&quot;
W ostatnim czasie cały świat żyje aferą związaną z Tomem Hardym i serialem "Strefa gangsterów". Jedną z bohaterek medialnej afery jest też inna gwiazda serialu, Helen Mirren. Ta postanowiła wreszcie zareagować na to, co się dzieje. Opublikowała post na Instagramie.

Helen Mirren wspiera Toma Hardy'ego. A mówiono, że to ona stoi za jego zwolnieniem



Przypomnijmy, że niedawno w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Tom Hardy został wyrzucony z serialu "Strefa gangsterów". Powodem miało być jego nieprofesjonalne zachowanie. Podobno godzinami nie wychodził ze swojej przyczepy, przez co inne gwiazdy musiały na niego czekać. Wśród nich była Helen Mirren, która miała rzekomo dość gwiazdorzenia Hardy'ego i to ona miałaby być jedną z tych osób, przez które aktor został wyrzucony.

Teraz Helen Mirren stawia sprawę jasno: żadnego konfliktu między nią a Hardym nie ma. W opublikowany poście czytamy: "Kocham cię teraz i zawsze, Helen".

Post znajdziecie poniżej:


Tom Hardy NIE został zwolniony



Doniesienia o tym, że Tom Hardy został zwolniony z serialu "Strefa gangsterów", też okazały się przedwczesne. Wygląda na to, że na razie wszyscy chcą, żeby aktor pozostał w obsadzie. 

Owszem, wszyscy przyznają, że w czasie kręcenia serialu były na planie problemy, a praca nie przebiegała bezproblemowo. Jednocześnie podkreślają, że zachowanie Toma Hardy'ego nie zawsze było związane z jego widzimisię. Aktor walczył o lepsze warunki pracy, przede wszystkim o zaprzestanie praktyki zaskakiwania aktorów scenariuszami przysyłanymi im na ostatnią chwilę lub też brakiem kontaktu ze scenarzystą, kiedy potrzebne były poprawki do tekstu.

"Strefa gangsterów" okazała się jednym z większych hitów platformy Paramount+. W Polsce serial emitowany jest przez SkyShowtime.

Zwiastun serialu "Strefa gangsterów"




Powiązane artykuły Tom Hardy

Zobacz wszystkie artykuły

Strefa gangsterów  (2025)

 Strefa gangsterów

Najnowsze Newsy

Filmy

Nie tylko Łódź i Częstochowa. Ekipa "Nieśmiertelnego" pojawi się w Zabrzu

Filmy

Co po "Terrifierze"? Tortury potępionych

Gry

Stało się! "Fable" wycofane z planów na ten rok

Seriale

Ostatnie wielkie dzieło Hitchcocka dostanie remake

3 komentarze
Inne Filmy

Kamp w Iluzjonie

1 komentarz
Filmy Multimedia

The Asylum rzuca wyzwanie Spielbergowi. Zobacz zwiastun

2 komentarze
Filmy

Danny Boyle wierzy, że "28 lat później 3" powstanie

8 komentarzy