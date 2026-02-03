Newsy Filmy Helena Bonham Carter i Anthony Hopkins w filmie o sekretnym romansie
Helena Bonham Carter i Anthony Hopkins w filmie o sekretnym romansie

Do sieci trafiła informacja, że Helena Bonham Carter, Caitríona Balfe, Emma Laird oraz Anthony Hopkins wystąpią w filmie "The Housekeeper". Reżyserem produkcji będzie Richard Eyre ("W imię dziecka"), który zrealizuje ją na podstawie scenariusza Rose Tremain, opartego na jej własnym opowiadaniu oraz nadchodzącej powieści. Zdjęcia rozpoczną się 9 lutego.

O czym opowie "The Housekeeper"?



GettyImages-2251433856.jpg Getty Images © Tim P. Whitby


Zgodnie z oficjalnym opisem, akcja filmu rozgrywa się w surowym krajobrazie Kornwalii. Danni (Balfe) pracuje jako gospodyni w Manderville Hall, okazałej, zabytkowej rezydencji należącej do zamożnego, owdowiałego lorda Grenville’a-Whithersa (Hopkins). Gdy do domu przybywa młoda pisarka Daphne du Maurier (Laird), Danni zostaje wciągnięta w potajemny romans. Dla jednej z nich jest to pochłaniająca miłość, dla drugiej - przebudzenie długo tłumionych pragnień. Ich kruchy sekret zaczyna być zagrożony, gdy Adelaide (Bonham Carter), wyrachowana siostrzenica lorda Grenville’a-Whithersa, zaczyna im się bacznie przyglądać. 

Rose Tremain napisała znakomity scenariusz, który jest mroczny, zaskakujący i tajemniczy. Z niecierpliwością czekamy na realizację filmu, który mu sprosta – powiedział Richard Eyre w oświadczeniu. Producentka Julia Taylor-Stanley dodała, że zgromadzenie obsady tej klasy świadczy o sile opowieści Tremain i pozycji Eyre'a wśród brytyjskich reżyserów. 

Helena Bonham Carter niedawno dołączyła też do obsady czwartego sezonu serialu "Biały Lotos". Balfe mogliśmy oglądać w "Amatorze", Laird w "28 lat później - Części 2: Świątyni kości", a Hopkinsa w "Maryi".

"W imię dziecka" - zwiastun



