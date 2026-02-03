Helena Bonham Carter i Anthony Hopkins w filmie o sekretnym romansie

Do sieci trafiła informacja, że Helena Bonham Carter, Caitríona Balfe, Emma Laird oraz Anthony Hopkins wystąpią w filmie "The Housekeeper". Reżyserem produkcji będzie Richard Eyre ("W imię dziecka"), który zrealizuje ją na podstawie scenariusza Rose Tremain, opartego na jej własnym opowiadaniu oraz nadchodzącej powieści. Zdjęcia rozpoczną się 9 lutego.
O czym opowie "The Housekeeper"?
Getty Images © Tim P. Whitby
Zgodnie z oficjalnym opisem, akcja filmu rozgrywa się w surowym krajobrazie Kornwalii. Danni (Balfe
) pracuje jako gospodyni w Manderville Hall, okazałej, zabytkowej rezydencji należącej do zamożnego, owdowiałego lorda Grenville’a-Whithersa (Hopkins
). Gdy do domu przybywa młoda pisarka Daphne du Maurier (Laird
), Danni zostaje wciągnięta w potajemny romans. Dla jednej z nich jest to pochłaniająca miłość, dla drugiej - przebudzenie długo tłumionych pragnień. Ich kruchy sekret zaczyna być zagrożony, gdy Adelaide (Bonham Carter
), wyrachowana siostrzenica lorda Grenville’a-Whithersa, zaczyna im się bacznie przyglądać. Rose Tremain napisała znakomity scenariusz, który jest mroczny, zaskakujący i tajemniczy. Z niecierpliwością czekamy na realizację filmu, który mu sprosta
– powiedział Richard Eyre
w oświadczeniu. Producentka Julia Taylor-Stanley
dodała, że zgromadzenie obsady tej klasy świadczy o sile opowieści Tremain
i pozycji Eyre'a
wśród brytyjskich reżyserów. Helena Bonham Carter
niedawno dołączyła też do obsady czwartego sezonu serialu "Biały Lotos
". Balfe
mogliśmy oglądać w "Amatorze
", Laird
w "28 lat później - Części 2: Świątyni kości
", a Hopkinsa
w "Maryi
".
