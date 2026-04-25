Helena Bonham Carter jednak wymeldowuje się z "Białego Lotosu"

Wśród gwiazd czwartego sezonu serialu "Biały Lotos" miała pojawić się Helena Bonham Carter. Właśnie ujawniono jednak, że aktorka porzuciła projekt. Jaki jest powód tego nagłego zwrotu akcji?
Dlaczego Helena Bonham Carter nie zagra w serialu HBO? W trakcie zdjęć do czwartego sezonu "Białego Lotosu" stało się jasne, że postać, którą Mike White stworzył dla Heleny Bonham Carter, nie sprawdza się na planie
, czytamy w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez HBO. Rola została więc wymyślona na nowo, jest właśnie przepisywana i w nadchodzących tygodniach zostanie obsadzona ponownie. HBO, producenci i Mike White żałują, że nie będą mogli pracować z Heleną Bonham Carter, ale pozostają jej wiernymi fanami i mają nadzieję, że spotkają się z legendarną aktorką przy okazji innego projektu.
Zdjęcia do czwartego sezonu ruszyły niedawno we Francji. Akcja ma rozgrywać się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes
. Helena Bonham Carter
to dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka, w której filmografii są m.in. "Powrót do Howards End
", "Podziemny krąg
", "Sweeney Todd
", "Harry Potter i Zakon Feniksa
", "Jak zostać królem
" i serial "The Crown
".
W obsadzie czwartego sezonu zobaczymy także takich aktorów jak: Chloe Bennet, Sandra Bernhard
, Vincent Cassel
, Steve Coogan
, Caleb Jonte Edwards
, Dylan Ennis
, Corentin Fila
, Ari Graynor
, Max Greenfield
, Charlie Hall
, Marissa Long
, Alexander Ludwig
, Chris Messina
, AJ Michalka
, Kumail Nanjiani
, Jarrad Paul
oraz Nadia Tereszkiewicz
.
