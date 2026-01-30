Helena Bonham Carter oficjalnie na czele listy gości nowego "Białego Lotosu"

Po spekulacjach w końcu nadchodzi oficjalne potwierdzenie. Portal Variety donosi, że Helena Bonham Carter faktycznie odwiedzi francuską filię "Białego Lotosu" w nadchodzącym czwartym sezonie produkcji. Wraz z potwierdzeniem obecności muzy Tima Burtona na pokładzie serialu, portal ujawnia także kolejne na nazwiska, które wzbogacą jego obsadę. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Biały Lotos" – kogo jeszcze zobaczymy w czwartym sezonie?
Poza Heleną Bonham Carter
w czwartym sezonie "Białego Lotosu
" zameldują się także Chris Messina
i Marissa Long. Aktora możecie kojarzyć z ról w filmie "Air
" lub miniserialu "Ostre przedmioty
". Dla modelki Marissy Long będzie to z kolei debiutancka rola w produkcji telewizyjnej.
Chris Messina
Marissa Long
"Biały Lotos
" to satyra społeczna z akcją osadzoną w sieci tytułowych ekskluzywnych hoteli. Serial podąża za grupą majętnych gości, którzy w tym samym czasie spędzają wakacje, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Za każdym razem pobyt przerywa brutalnie czyjaś śmierć. Serial Mike'a White'a
regularnie zdobywa nominacje do Emmy i Złotych Globów.
Choć znamy kraj, w którym będzie rozgrywał się 4. sezon, wciąż nie zostało potwierdzone, w którym hotelu powstaną zdjęcia. Dotychczas ekipa "Białego Lotosu
" chętnie wykorzystywała przybytki sieci Four Seasons. Jeśli ta tradycja będzie kontynuowana, do wyboru są trzy lokalizacje: Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na Francuskiej Riwierze, Megève we francuskich Alpach oraz Hotel George V w samym centrum Paryża.
