Helena Bonham Carter oficjalnie na czele listy gości nowego "Białego Lotosu"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Helena+Bonham+Carter+oficjalnie+na+czele+listy+go%C5%9Bci+nowego+%22Bia%C5%82ego+Lotosu%22-164955
Helena Bonham Carter oficjalnie na czele listy gości nowego &quot;Białego Lotosu&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dave Benett
Po spekulacjach w końcu nadchodzi oficjalne potwierdzenie. Portal Variety donosi, że Helena Bonham Carter faktycznie odwiedzi francuską filię "Białego Lotosu" w nadchodzącym czwartym sezonie produkcji. Wraz z potwierdzeniem obecności muzy Tima Burtona na pokładzie serialu, portal ujawnia także kolejne na nazwiska, które wzbogacą jego obsadę.

"Biały Lotos" – kogo jeszcze zobaczymy w czwartym sezonie?



Poza Heleną Bonham Carter w czwartym sezonie "Białego Lotosu" zameldują się także Chris Messina i Marissa Long. Aktora możecie kojarzyć z ról w filmie "Air" lub miniserialu "Ostre przedmioty". Dla modelki Marissy Long będzie to z kolei debiutancka rola w produkcji telewizyjnej. 

GettyImages-1858959191.jpg Getty Images © Amanda Edwards
Chris Messina

Marissa Long


"Biały Lotos" to satyra społeczna z akcją osadzoną w sieci tytułowych ekskluzywnych hoteli. Serial podąża za grupą majętnych gości, którzy w tym samym czasie spędzają wakacje, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Za każdym razem pobyt przerywa brutalnie czyjaś śmierć. Serial Mike'a White'a regularnie zdobywa nominacje do Emmy i Złotych Globów. 

Choć znamy kraj, w którym będzie rozgrywał się 4. sezon, wciąż nie zostało potwierdzone, w którym hotelu powstaną zdjęcia. Dotychczas ekipa "Białego Lotosu" chętnie wykorzystywała przybytki sieci Four Seasons. Jeśli ta tradycja będzie kontynuowana, do wyboru są trzy lokalizacje: Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na Francuskiej Riwierze, Megève we francuskich Alpach oraz Hotel George V w samym centrum Paryża.

