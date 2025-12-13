Newsy Seriale Helena Bonham Carter zamelduje się w czwartym sezonie "Białego Lotosu"?
Helena Bonham Carter zamelduje się w czwartym sezonie "Białego Lotosu"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Helena+Bonham+Carter+pojawi+si%C4%99%C2%A0w+serialu+%22Bia%C5%82y+Lotos%22+Czwarty+sezon-164355
Helena Bonham Carter zamelduje się w czwartym sezonie &quot;Białego Lotosu&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Eamonn M. McCormack
Po ogłoszeniu miejsca akcji zbliżającego się czwartego sezonu "Białego Lotosu", twórcy zaczęli przygotowywać się do ujawnienia nazwisk członków obsady nadchodzących odcinków. Jak podaje portal Deadline, pierwszą gościnią hotelu w nowym sezonie może okazać się sama Helena Bonham Carter. Gwiazda kina Tima Burtona ma według doniesień być na zaawansowanym etapie rozmów z HBO.

Jeśli obie strony prędko się ze sobą dogadają, Bonham Carter będzie pierwszym nazwiskiem meldującym się na w hotelu Biały Lotos i gotowym na kryminalne francuskie wakacje. Po zdobywczyni BAFTY dziennikarze z pewnością będą ujawniać tożsamość kolejnych gości. Dyrektor generalny do spraw treści HBO i HBO Max Casey Bloys potwierdził bowiem miesiąc temu, że twórcy rozpoczęli już okres intensywnych castingów, by skompletować jak zwykle gwiazdorską obsadę produkcji. Zdjęcia do czwartego sezonu mają ruszyć wiosną przyszłego roku.

Choć znamy przybliżone miejsce akcji czwartego sezonu serialu, wciąż nie zostało potwierdzone, w którym hotelu kręcona będzie kolejna kryminalna intryga. Dotychczas ekipa "Białego Lotosu" chętnie wykorzystywała hotele sieci Four Seasons jako miejsca udające ekskluzywne serialowe kurorty. Jeśli ta tradycja będzie kontynuowana, to do wyboru są trzy lokalizacje: Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na Francuskiej Riwierze, Megève we francuskich Alpach oraz Hotel George V w samym centrum Paryża.

Pomimo wcześniejszych komentarzy na temat zmiany scenerii, Deadline prognozuje, że wybrany zostanie Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Najmniejsze szanse daje hotelowi Megève, bo podobno Mike White nie lubi chłodu i już wcześniej odrzucał pomysły osadzenia akcje któregoś z sezonów w narciarskim kurorcie.

