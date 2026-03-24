Henry Cavill jako "Nieśmiertelny". Nowe zdjęcia z planu

źródło: Getty Images
autor: Chris Hyde
W Londynie trwają prace na planie widowiska fantasy "Nieśmiertelny". A do sieci trafiła nowa porcja zdjęć. Sprawdźcie, co na nich widać.

Connor MacLeod w Londynie



To już kolejne zdjęcia z planu "Nieśmiertelnego". Wcześniej mogliśmy oglądać na nich nie tylko Cavilla, który wcieli się w postać Connora MacLeoda, ale również Dave'a Bautistę, któremu przypadła rola Kurgana.

Teraz na zdjęcia widoczny jest samotny MacLeod





Scenariusz nowej wersji napisał Michael Finch. W filmie zobaczymy też m.in. Russella Crowe'a (jako Ramireza, mentora MacLeoda), Karen Gillan (jako Heather, jego żonę) i Drew McIntyre'a (jako Angusa, jego brata). 

Prace na planie widowiska trwają w czasie, kiedy oryginał obchodzi okrągłą rocznicę. W marcu mija 40. lat od premiery pierwszego "Nieśmiertelnego".

Zwiastun oryginalnego "Nieśmiertelnego"




