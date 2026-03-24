Henry Cavill jako "Nieśmiertelny". Nowe zdjęcia z planu

W Londynie trwają prace na planie widowiska fantasy "Nieśmiertelny". A do sieci trafiła nowa porcja zdjęć. Sprawdźcie, co na nich widać.
Connor MacLeod w Londynie
To już kolejne zdjęcia z planu "Nieśmiertelnego"
. Wcześniej mogliśmy oglądać na nich nie tylko Cavilla
, który wcieli się w postać Connora MacLeoda, ale również Dave'a Bautistę
, któremu przypadła rola Kurgana.
Teraz na zdjęcia widoczny jest samotny MacLeod
Scenariusz nowej wersji napisał Michael Finch
. W filmie zobaczymy też m.in. Russella Crowe'a
(jako Ramireza, mentora MacLeoda), Karen Gillan
(jako Heather, jego żonę) i Drew McIntyre'a
(jako Angusa, jego brata).
Prace na planie widowiska trwają w czasie, kiedy oryginał obchodzi okrągłą rocznicę. W marcu mija 40. lat od premiery pierwszego "Nieśmiertelnego
".
Zwiastun oryginalnego "Nieśmiertelnego"