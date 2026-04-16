Henry Cavill jako Connor MacLeod, Dave Bautista jako Kurgan. Amazon pokazał fragmenty filmu "Nieśmiertelny"
Henry Cavill jako Connor MacLeod, Dave Bautista jako Kurgan. Amazon pokazał fragmenty filmu "Nieśmiertelny"

Środa była na CinemaConie dniem prezentacji Amazon MGM Studios. A to oznacza, że zebrana w Las Vegas widownia zobaczyła pierwsze fragmenty filmu "Nieśmiertelny".

Zanim widzowie zobaczyli to, co przygotowali dla nich przedstawiciele Amazon MGM Studios, na scenie pojawił się sam Henry Cavill. W czasie swojego przemówienia aktor podkreślił, że prace nad filmem są dopiero na półmetku. Niemniej jednak specjalnie na CinemaCon przygotowano materiał wideo.

Klip zaczyna się od kultowej wypowiedzi bohatera: Nazywam się Connor MacLeod. Urodziłem się w 1518 roku. I jestem nieśmiertelny.

Na ekranie pojawia się też Dave Bautista jako Kurgan. Przestrzega on, że Connor będzie świadkiem tego, jak jego miecz zmienia bieg historii.

Klip zawiera też montażówkę przedstawiającą inne postacie pojawiające się w filmie.

Za "Nieśmiertelnego" odpowiada reżysera Chad Stahelski. Scenariusz przygotowali Kerry Williamson i Mike Finch. W obsadzie są zaś także: Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Drew McIntyre, Max Zhang i Jeremy Irons

