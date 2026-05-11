Nieśmiertelny w Łodzi! Nowe zdjęcia z widowiska fantasy

Niedawno pisaliśmy o tym, że ekipa widowiska "Nieśmiertelny" może zawitać do Polski. Jak się teraz okazuje, już tu jest!
Łódź w filmie "Nieśmiertelny"
Jak donosi portal Fakt, ekipa filmowa jest już w Polsce od kilku dni. Zdjęcia realizowane są w okolicach archikatedry oraz na terenie dworca Łódź Fabryczna.
Co ważne, w Łodzi jest gwiazda widowiska Henry Cavill
, który brał udział w realizacji scen walki na miecze. Fakt ma nawet zdjęcia z jej kręcenia. Więcej zdjęć znajdziecie na stronach portalu Fakt TUTAJ.
Fabuła skupia się na odwiecznej walce nieśmiertelnych, którzy na przestrzeni wieków eliminują się nawzajem, by ostatecznie zdobyć główną nagrodę przeznaczoną dla ostatniego z nich. Całość oglądamy z perspektywy Connora MacLeoda, szkockiego wojownika, który zginął w bitwie i odkrył, że należy do grona nieśmiertelnych.
Za scenariusz odpowiada Michael Finch
. Całość wyreżyserował Chad Stahelski
.
Zwiastun filmu "Nieśmiertelny" z 1986 roku, który stanowi punkt wyjścia dla nowego widowiska