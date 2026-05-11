Nieśmiertelny w Łodzi! Nowe zdjęcia z widowiska fantasy

Niedawno pisaliśmy o tym, że ekipa widowiska "Nieśmiertelny" może zawitać do Polski. Jak się teraz okazuje, już tu jest!

Jak donosi portal Fakt, ekipa filmowa jest już w Polsce od kilku dni. Zdjęcia realizowane są w okolicach archikatedry oraz na terenie dworca Łódź Fabryczna.

Co ważne, w Łodzi jest gwiazda widowiska Henry Cavill, który brał udział w realizacji scen walki na miecze. Fakt ma nawet zdjęcia z jej kręcenia. 


Fabuła skupia się na odwiecznej walce nieśmiertelnych, którzy na przestrzeni wieków eliminują się nawzajem, by ostatecznie zdobyć główną nagrodę przeznaczoną dla ostatniego z nich. Całość oglądamy z perspektywy Connora MacLeoda, szkockiego wojownika, który zginął w bitwie i odkrył, że należy do grona nieśmiertelnych.

Za scenariusz odpowiada Michael Finch. Całość wyreżyserował Chad Stahelski

Zwiastun filmu "Nieśmiertelny" z 1986 roku, który stanowi punkt wyjścia dla nowego widowiska




