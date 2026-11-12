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Henry Cavill nie wyklucza powrotu do roli Supermana. "Nigdy nie mów nigdy"

IGN / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Henry+Cavill+nie+wyklucza+powrotu+do+roli+Supermana.+%22Nigdy+nie+m%C3%B3w+nigdy%22-169619
Henry Cavill nie wyklucza powrotu do roli Supermana. &quot;Nigdy nie mów nigdy&quot;
Ta wiadomość może ucieszyć fanów Henry'ego Cavilla: aktor wciąż dopuszcza możliwość ponownego wcielenia się w Supermana. Cavill, który stracił rolę po zmianach w kierownictwie DC Studios, przyznał w rozmowie z serwisem Inverse, że nie zamyka się na taki scenariusz. 

"Nigdy nie mów nigdy"




Wśród historii, które można byłoby przenieść na ekran, dziennikarz zasugerował między innymi komiks "Kingdom Come". Cavill nie odniósł się bezpośrednio do tej konkretnej propozycji, ale podkreślił, że w komiksach nie brakuje interesujących opowieści o Człowieku ze Stali. Jest mnóstwo fantastycznych historii. Zawsze pojawia się wiele możliwości. Jak zaśpiewał gołąb Fievelowi w filmie "Amerykańska opowieść": nigdy nie mów nigdy. Wierzę w tę zasadę. Wcielanie się w Supermana sprawiało mi ogromną przyjemność. Nie wykluczyłbym tego również teraz.

Deklaracja Cavilla pojawia się w szczególnym momencie dla DC. James Gunn i Peter Safran mają opuścić kierownictwo studia, a 1 grudnia ich miejsce zajmie Jeremy Latcham. Nowy szef może obrać inny kierunek rozwoju filmowego uniwersum, choć decyzja o ewentualnym reboocie i zmianach w obsadzie nie została jeszcze przesądzona. Według doniesień, jednym z priorytetów ma być skupienie się na najpopularniejszych bohaterach DC i szybkie doprowadzenie do kinowego spotkania członków Ligi Sprawiedliwości.

Przyszłość obecnego uniwersum może zależeć między innymi od wyników filmu "Man of Tomorrow", kontynuacji "Supermana" w reżyserii Gunna, zaplanowanej na lipiec przyszłego roku. Sam Cavill ma za sobą dość burzliwą przygodę z rolą. Po debiucie w "Człowieku ze stali" i występie w "Batman v Superman: Świcie sprawiedliwości" oraz "Lidze Sprawiedliwości" powrócił na chwilę w scenie po napisach "Black Adama" z 2022 roku. Zapowiadano wówczas kolejne filmy z jego udziałem, ale niedługo później Gunn przejął stery DC i ogłosił nową wizję uniwersum, w której dla Cavilla zabrakło miejsca.

"Człowiek ze stali" - zwiastun



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