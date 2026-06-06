Co po "Nieśmiertelnym"? Henry Cavill w komedii o szpiegach w szkole rodzenia

Wygląda na to, że widowisko "Warhammer 40000" znów się opóźni. Jego potencjalna gwiazda Henry Cavill właśnie znalazł swój kolejny projekt. Będzie to szpiegowska komedia platformy Netflix.
Henry Cavill kontra Kevin Hart
O projekcie już pisaliśmy na stronach Filmwebu. Film nie ma na razie tytułu. Ma za to reżysera, którym jest McG
, ostatnio stale współpracujący z Netfliksem (na przykład przy filmie "Brzydcy
").
Film ma też już drugą gwiazdę. Jest nią komediowy aktor Kevin Hart
, którego mogliśmy ostatnio oglądać chociażby w filmie "Borderlands
".
Cavill Getty Images © Leon Bennett
i Hart
zagrają w filmie szpiegów i swoich odwiecznych rywali. Pech chce, że ich żony w tym samym czasie zaszły w ciąże i teraz chodzą do tej samej szkoły rodzenia. Co gorsza, panie szybko się zaprzyjaźniły i teraz obaj bohaterowie zostają zmuszenie do ukrywania swojej wzajemnej niechęci. Szybko okaże się, że jest to zadanie ponad ich siły...
Autorami scenariusza do filmu są bracia Adam
i Aaron Nee
– twórcy historii między innymi "Zaginionego miasta
" z Sandrą Bullock
i Channingiem Tatumem
. W pracach nad projektem wsparł ich także Jonathan Tropper
("Projekt Adam
", "Ekipa wyburzeniowa
").
Teaser filmu "Enola Holmes 3" Netfliksa, w którym też wystąpił Henry Cavill