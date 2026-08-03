Henry Cavill wyprodukuje serial animowany osadzony w świecie "Warhammera 40,000"

Jeden z największych fanów "Warhammera 40,000" w branży filmowej w końcu spełni swoje marzenie. Jak informuje dziś portal Variety, Henry Cavill wyprodukuje serial animowany osadzony w tym kosmicznym uniwersum. Projektu nie należy mylić z (ciągle powstającym) aktorskim serialem Amazona ze świata "Warhammera", w którym Cavill zagra jedną z głównych ról.
Animacja w świecie "Warhammer 40,000"?
Dziennikarze zapewniają, że animacja osadzona w tym uniwersum będzie naturalnym spin-offem antologii "Ukryty poziom
" z 2024 roku. Produkcja Prime Video przedstawiała historie inspirowane popularnymi franczyzami gier, w każdym odcinku skupiając się na innej spośród nich. Jeden z najbardziej cenionych odcinków, czyli odcinek piąty, osadzony był w świecie "Warhammer 40,000"
i to właśnie on przetarł szlaki dla pełnoprawnej produkcji serialowej poświęconej temu uniwersum.
Reżyser tamtego odcinka, Dave Wilson
, został wybrany współtwórcą oraz reżyserem nadchodzącej serii animowanej. Scenariusz produkcji opracowuje wraz z Johnem Orloffem
, związanym z pisaniem dla telewizji autorem pojedynczych odcinków "Władcy przestworzy
" oraz "Kompanii braci
". Producentami wykonawczymi zostali Cavill
, twórca "Ukrytego poziomu
" oraz "Deadpoola
" Tim Miller
, a także Natalie Viscuso
("Amelia's 25th
").
Zgodnie z plotkami krążącymi w przeszłości, produkcja skupi się na kosmicznych marines, a dokładnie na Straży Śmierci – grupie wyspecjalizowanej w walce z zagrożeniami ze strony obcych. Na ten moment to jedyne fabularne informacje, którymi publicznie dzieli się studio. "Ukryty poziom" nie powstawał jako zwykła antologia. Ten serial miał być trampoliną do większych historii. Odbiór odcinka o "Warhammerze" był niezwykły, szczególnie ze strony fanów, którzy docenili, jak wiele serca włożyliśmy w wierne odwzorowanie tego świata. Ten serial daje nam szansę, by poszerzyć te fundamenty i opowiedzieć znacznie większą historię. Chciałem stworzyć dłuższą opowieść w uniwersum "Warhammer 40,000" od ponad dwudziestu lat i jestem niezwykle wdzięczny Games Workshop oraz Amazon MGM Studios za tę szansę
– powiedział reżyser Dave Wilson
.
Warhammer 40,000" – czym jest?
"Warhammer 40,000" jest strategiczną grą bitewną powstałą za sprawą popularności "Dungeons & Dragons". Games Workshop, które produkowało miniaturowe figurki dla D&D, postanowiło wypuścić własną grę. Najpierw było osadzone w świecie fantasy "Warhammer Fantasy Battle". Zaś w 1987 roku powstała siostrzana gra w konwencji science-fiction "Warhammer 40,000".
Akcja gry rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Świat targany jest wielkimi konfliktami, w których ludzkość zmaga się z innymi kosmicznymi rasami. Imperium Ludzkości oparte na ksenofobicznym reżimie zdobyło dominującą pozycję dzięki Kosmicznym Marines, nadludzko sprawni wojownicy przestrzegający specyficznego kodeksu postępowania.
Zwiastun gry "Warhammer 40,000: Armageddon"