Heretic i Hexen wracają w odświeżonej edycji.

Zobacz zwiastun "Heretic + Hexen"

Nowa wersja oferuje szereg ulepszeń technicznych i zawartościowych. Oprócz usprawnionej wydajności, gracze mogą liczyć na wzbogaconą ścieżkę dźwiękową autorstwa Andrew Hulshulta, wsparcie dla rozgrywki międzyplatformowej online, lokalny deathmatch oraz tryb kooperacji na dzielonym ekranie. Dodano także obsługę modów oraz inne udogodnienia, które mają ułatwić rozgrywkę na współczesnym sprzęcie.Zawartość pakietu "Heretic + Hexen":• Heretic: Shadow of the Serpent Riders• Hexen: Beyond Heretic• Hexen: Deathkings of the Dark CitadelNowe epizody stworzone we współpracy z weteranami id Software i Nightdive Studios:• Heretic: Faith Renewed• Hexen: Vestiges of GrandeurCo istotne, obecni posiadacze któregokolwiek z wymienionych tytułów otrzymają bezpłatną aktualizację do nowego, wspólnego pakietu, zachowując jednocześnie dostęp do wcześniej kupionych wersji.Heretic i Hexen to produkcje, które w latach 90. wyróżniały się klimatycznym, mrocznym światem fantasy, wykorzystaniem magii w rozgrywce oraz rozbudowanymi poziomami pełnymi sekretów. Dziś powracają w wersji przygotowanej z myślą o nowych graczach, ale i wiernych fanach serii.