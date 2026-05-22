Herkules Poirot wraca! BBC szykuje nowy serial

Deadline / autor: /
Ta wiadomość z całą pewnością wywoła u wielu mieszane uczucia. Otóż w przygotowaniu jest nowy serial, którego bohaterem będzie Herkules Poirot.

BBC rzuca wyzwanie legendzie



Herkules Poirot to rzecz jasna słynny detektyw, który został wymyślony przez Agathę Christie. Nowa ekranizacja jej historii ze słynnym detektywem powstanie na potrzeby BBC. Stacja wywalczyła prawa do ekranizacji po tym, jak zagwarantowała, że na jednym sezonie serialu się nie skończy.


Projekt ma wsparcie Mammoth Screen, które specjalizuje się w ekranizowaniu Christie. Co ciekawe, założycielem studia jest Damien Timmer, który swego czasu był producentem wielu z odcinków serialu "Poirot" z legendarnym Davidem Suchetem w roli detektywa.

Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że za scenariusz odpowiada Benji Walters. Ma on na swoim koncie m.in. miniseriale "Lampart" i "Obsesja".

Aktualnie trwają poszukiwania odtwórcy głównej roli. Zdjęcia powinny rozpocząć się jeszcze latem. Premiera pierwszego sezonu planowana jest na 2027 rok.

Zwiastun serialu "A.B.C.", w którym Poirota zagrał John Malkovich




