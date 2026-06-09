Młody Sherlock, młody Bond. Kto następny? Słynny detektyw!

Moda na odmładzanie kultowych postaci zatacza coraz szersze kręgi. Wiedzieliśmy już młodego Sherlocka Holmesa, a Amazon szuka młodego Jamesa Bonda (choć growego młodego Bonda już znaleziono). Teraz dowiadujemy się o kolejnej legendarnej postaci, która zostanie odmłodzona.
Gotowi na młodego Poirota?
Tą osobą jest słynny detektyw Herkules Poirot
. Za projekt odpowiadają BritBox i BBC. Pierwszy sezon serialu "Hercule"
składać się będzie z sześciu odcinków.
Ale to nie wszystko. Wiemy już, kto zagra nowego, młodszego Poirota. To Anglik Edward Bluemel,
który dopiero co wystąpił w innej ekranizacji Agathy Christie
, serialu "Siedem zegarów Agathy Christie
".
O projekcie już pisaliśmy w maju, jednak wtedy wiedzieliśmy o nim tylko tyle, że za scenariusz odpowiedzialny będzie Benji Walters
. Teraz znamy więcej szczegółów, w tym nazwisko reżysera. To Jonny Campbell
, którego film "Skażenie
" był całkiem niedawno w kinach.
Serial "Hercule"
opisywany jest jako "intymne studium Herkulesa jako człowieka oraz epicki portret Wielkiej Brytanii okresu międzywojennego. Serial przyjrzy się z bliska trzem najbardziej znanym historiom autorstwa Christie, a jednocześnie ukaże rozwijającą się przyjaźń Poirota z kapitanem Arturem Hastingsem oraz jego pierwsze spotkanie z Jamesem Jappem ze Scotland Yardu. W serialu pojawi się też nemezis detektywa".
Zwiastun serialu "Siedem zegarów Agathy Christie"