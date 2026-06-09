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Młody Sherlock, młody Bond. Kto następny? Słynny detektyw!

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Herkules+Poirot+wybrany.+Zagra+go+Edward+Bluemel-167012
Młody Sherlock, młody Bond. Kto następny? Słynny detektyw!
źródło: Getty Images
autor: Dave Benett
Moda na odmładzanie kultowych postaci zatacza coraz szersze kręgi. Wiedzieliśmy już młodego Sherlocka Holmesa, a Amazon szuka młodego Jamesa Bonda (choć growego młodego Bonda już znaleziono). Teraz dowiadujemy się o kolejnej legendarnej postaci, która zostanie odmłodzona.

Gotowi na młodego Poirota?



Tą osobą jest słynny detektyw Herkules Poirot. Za projekt odpowiadają BritBox i BBC. Pierwszy sezon serialu "Hercule" składać się będzie z sześciu odcinków.

Ale to nie wszystko. Wiemy już, kto zagra nowego, młodszego Poirota. To Anglik Edward Bluemel, który dopiero co wystąpił w innej ekranizacji Agathy Christie, serialu "Siedem zegarów Agathy Christie".


O projekcie już pisaliśmy w maju, jednak wtedy wiedzieliśmy o nim tylko tyle, że za scenariusz odpowiedzialny będzie Benji Walters. Teraz znamy więcej szczegółów, w tym nazwisko reżysera. To Jonny Campbell, którego film "Skażenie" był całkiem niedawno w kinach.

Serial "Hercule" opisywany jest jako "intymne studium Herkulesa jako człowieka oraz epicki portret Wielkiej Brytanii okresu międzywojennego. Serial przyjrzy się z bliska trzem najbardziej znanym historiom autorstwa Christie, a jednocześnie ukaże rozwijającą się przyjaźń Poirota z kapitanem Arturem Hastingsem oraz jego pierwsze spotkanie z Jamesem Jappem ze Scotland Yardu. W serialu pojawi się też nemezis detektywa".

Zwiastun serialu "Siedem zegarów Agathy Christie"




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