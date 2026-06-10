Herzog znów rusza w pogoń za marzeniami. "Sny o słoniach" w kinach już od 12 czerwca

Pokryte mgłami wyżyny Angoli. Głęboko w lasach wciąż kryje się pewna zagadka: nieuchwytne słonie-duchy z Lisimy, które mogą być ostatnimi żyjącymi potomkami największego lądowego ssaka, jaki kiedykolwiek został odnaleziony. Steve Boyes, biolog zajmujący się ochroną przyrody, jest zdeterminowany, by udowodnić ich istnienie. Wyreżyserowane przez legendarnego Wernera Herzoga "Sny o słoniach" to liryczna opowieść o przetrwaniu, ponownym nawiązaniu więzi z naturą oraz trwałej sile pradawnej wiedzy. Spektakularny wizualnie i muzycznie film w kinach pojawi się już w piątek 12 czerwca.
Podróż w poszukiwaniu nieuchwytnego
Aby odnaleźć tajemnicze słonie, Boyes połączył siły z trzema mistrzami tropienia z ludu Khoisan. Tropiciele, którzy jako uchodźcy doświadczyli skutków wojny i przez lata byli marginalizowani w południowej Afryce, powracają na ziemie swoich przodków, by osiągnąć to, czego nie potrafiła dokonać zaawansowana technologia.
"Po tym, jak spotkałem Steve’a Boyesa, trafił niespodziewanie w moje ręce projekt, który wydawał się poszukiwaniem Moby Dicka, Białego Wieloryba, i który niósł ze sobą niezwykłe poczucie aktualności. Jak wiele moich filmów, jest to opowieść o marzeniach i wyobraźni skonfrontowanych z rzeczywistością. Film zaprowadził mnie do miejsca, które lokalne plemiona nazywają "krainą na Końcu Ziemi" — mówi o początkach pracy nad filmem Werner Herzog
, którego ulubionymi bohaterami są szaleni naukowcy i podróżnicy. Należy zresztą do ich grona, zwiedzając świat od kilkudziesięciu lat z kamerą.
W filmie pojawiają się wspaniałe zdjęcia przyrody połączone z tradycyjną, rdzenną muzyką, która dodaje metafizycznego wydźwięku wyprawie Boyesa. "Podwodne - zwolnione przez opór wody - ujęcia słoni, w których kamera jest tak blisko, że niemal dotyka nóg zwierzęcia, to coś niemożliwie pięknego. Nigdy nie widziałem, żeby komuś udało się nakręcić to w ten sposób. Powiedziałem, że musimy wykorzystać te nagrania, inaczej nie mamy filmu" - przyznaje Herzog w wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło".
Jedyne takie miejsce na świecie
W filmie odwiedzamy Wyżynę Bije – kluczowy obszar zasilający w wodę dorzecze Okawango na terenie Angoli, Namibii i Botswany. Ten niezwykle ważny system dostarcza 95% wody do Delty Okawango oraz podtrzymuje życie ludzi, dzikich zwierząt i ekosystemów w siedmiu krajach Afryki.
Od 2015 roku projekt National Geographic Okavango Wilderness Project (NGOWP) współpracuje z lokalnymi społecznościami i rządami, aby zapewnić trwałą i zrównoważoną ochronę całego dorzecza Okawango, obejmującego terytoria Angoli, Namibii i Botswany. Zespół badaczy, lokalnych i regionalnych ekspertów oraz partnerów z organizacji Wild Bird Trust realizuje ten cel poprzez rzetelne badania naukowe, rozwijanie i dokumentowanie wiedzy tradycyjnej, projekty edukacyjne poświęcone ochronie przyrody oraz opowiadanie historii o tym wyjątkowym ekosystemie i ludziach, którzy go zamieszkują. W 2021 roku National Geographic i De Beers nawiązały partnerstwo pod nazwą Okavango Eternal, aby rozszerzyć i przyspieszyć działania ochronne prowadzone już w regionie.
Esencja kina Herzoga Herzog
to nie tylko genialny reżyser, to również filozof-obieżyświat, zaangażowany artysta oraz miłośnik zwierząt i natury w ogóle. Uchodzi za mistrza opowieści, wizjonera i żywą legendę kina. Przede wszystkim jednak pozostaje osiemdziesięciotrzyletnim nomadą, który od pół wieku jest w nieustannym ruchu. Przygodę z kinematografią zaczynał w epoce Nowego Kina Niemieckiego, uzbrojony jedynie w kamerę i przekonanie, że to wystarczy, by obnażyć prawdę o świecie. Szybko udowodnił, że jego prawdziwą duchową ojczyzną jest niemiecki romantyzm – kino zrodzone, jak sam przyznawał, z bólu i wewnętrznego rozdarcia. Jego artystyczne poszukiwania świetnie odbijają się w filmie, który polska publiczność po raz pierwszy zobaczyła podczas 23. edycji Millennium Docs Against Gravity a teraz trafi do kin w całym kraju.
"Atmosfera w Snach o słoniach ostatecznie ucieka ramom tradycyjnego kina. Przypomina raczej intymne zapiski z podróżnego dziennika albo hipnotyzującą, wieczorną opowieść snutą przy dogasającym ogniu przez kogoś, kogo poproszono o podzielenie się mądrością. W ten świat warto się zanurzyć – nie tylko z respektu dla wieloletniego poświęcenia Steve’a czy z szacunku dla historii ludzkości, która wciąż tętni w rytuałach afrykańskich Buszmenów. Robi się to przede wszystkim dla samego spojrzenia Herzoga: reżysera, filozofa i wiecznego wędrowca, który zjeździł niemal cały glob i przeżył niejedno brutalne starcie z żywiołem, by na koniec zaoferować nam perspektywę pozbawioną zachodniej pychy" - pisze o filmie w National Geographic Piotr Aleksandrow.
Lista kin grających "Sny o słoniach"
Już od 12 czerwca nowy film legendarnego Wernera Herzoga, który tym razem rusza na spektakularne poszukiwania mitycznych gigantów, trafi na ekrany kin w całym kraju. Poniżej znajduje się lista miejsc, gdzie w pierwszy weekend grania zostaną zaprezentowane "Sny o słoniach
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Białystok – Kino Forum
Bydgoszcz – Cinema-City Bydgoszcz
Częstochowa – OKF Iluzja
Elbląg – Kino Światowid
Gdańsk – Kino Kameralne
Gdańsk – Muzeum II Wojny Światowej
Gdańsk – Kino Spektrum
Gdynia – Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia
Gorzów Wlkp. – Kino 60 Krzeseł
Grodzisk Mazowiecki – Kino Wolność (od 03.07)
Jastarnia – Kino Żeglarz
Katowice – Cinema-City Punkt 44
Katowice – Kino Światowid
Kielce – Kino Fenomen (od 19.06)
Kraków – Cinema-City Bonarka
Kraków – Cinema-City Kazimierz
Kraków – Kino KIKA
Kraków – Kino Mikro
Kraków – Kino Paradox
Kraków – Kino Pod Baranami
Łódź – Kino Charlie
Łódź – Muzeum Kinematografii
Łódź – Kino NCKF
Olsztyn – Kino Awangarda 2
Poznań – Kino Apollo (od 19.06)
Poznań – Kino Bułgarska 19
Poznań – Cinema-City Kinepolis
Poznań – Kino Malta
Poznań – Kino Muza
Poznań – Kino Pałacowe
Rzeszów – Kino Zorza
Słupsk – Kino Rejs
Szczecin – Kino Pionier
Warszawa – Kino Amondo
Warszawa – Cinema-City Arkadia
Warszawa – Cinema-City Galeria Mokotów
Warszawa – Kino Elektronik
Warszawa – Kino Iluzjon
Warszawa – Kinoteka
Warszawa – Kino Kultura
Warszawa – Kino Luna
Warszawa – KINOMUZEUM (MSN)
Warszawa – Kino Muranów
Warszawa – Kino Praha
Warszawa – Stacja Falenica
Warszawa – U-jazdowski
Wrocław – Cinema-City Wroclavia
Wrocław – Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF)
Wrocław – Kino Nowe Horyzonty
Zakopane – Kino Miejsce
Pełna aktualna lista kin jest dostępna na stronie Against Gravity: https://www.againstgravity.pl/filmy/sny-o-sloniach
Informacja sponsorowana