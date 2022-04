Historia Złej Czarownicy z Zachodu podzielona na dwie części. W rolach głównych Cynthia Erivo i Ariana Grande

O czym opowiada "Wicked"?

Universal podjął decyzję, by musical " Wicked " podzielić na dwie części. Premiera pierwszej zaplanowana jest na 25 grudnia 2024 roku. Druga zadebiutuje w kinach dokładnie rok później."Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu" to alternatywne spojrzenie na historię, jaką znamy z "Czarnoksiężnika z krainy Oz". Poznamy wydarzenia widziane z perspektywy wiedźm z krainy Oz. Opowieść zaczyna się jeszcze przed przybyciem Dorotki i zaraz po nim. Poznamy losy niezwykłej przyjaźni Elfaby, która stała się Złą Czarownicą z Zachodu i Galindy, dowiemy się również, co tak naprawdę stało się w pełnej tajemnic krainie Oz i kim jest słynny Czarnoksiężnik.Film jest adaptacją bestsellerowej powieści Gregory'ego Maguire'a. Autorami scenariusza są Winnie Holzman Stephen Schwartz , kompozytor i autor tekstów, laureat Oscara za muzykę do " Pocahontas ". Za kamerą stanie Jon M. Chu ("Iluzja", "Iluzja 2"). Gwiazdami produkcji będą Ariana Grande Cynthia Erivo to aktorka filmowa i teatralna, a także piosenkarka. Ma na koncie nominacje do najważniejszych nagród, m.in. Tony, Emmy, Grammy, Złotego Globu i Oscara. Sławę przyniósł jej broadwayowski musical "Kolor purpury". Międzynarodową rozpoznawalność zyskała dzięki rolom w " Źle się dzieje w El Royale ", a także serialach " Outsider " oraz " Genius: Aretha ". Ariana Grande jest amerykańską piosenkarką i aktorką. Debiutowała jako 15-latka w scenicznym musicalu "13". Jako aktorka stała się znana dzięki serialowi stacji Nickelodeon Wiktoria znaczy zwycięstwo ". W 2019 roku została uznana za najchętniej obserwowaną kobietę na Instagramie.