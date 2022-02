Historia jak z filmów Tarantino. Kulisy powstania filmu "Krime Story. Love Story"

"Krime story. Love story" - o czym opowiada film?

Co o historii w filmie mówią aktorzy

11 lutego do kin w całej Polsce trafi film " Krime Story. Love Story ". A już dziś możecie się więcej dowiedzieć o nim z materiału wideo zza kulis produkcji. Wideo znajdziecie poniżej: Krime Story. Love story " to komedia gangsterska Global Studio – twórców filmu " Proceder ". Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego , jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii". Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.– wspomina Michał Koterski Początkowo jednak był on sceptycznie nastawiony do pomysłu obsadzenia Cezarego Łukaszewicza w głównej roli. Nie znali się, nigdy ze sobą nie pracowali.– wyznaje Koterski – dodaje Cezary Łukaszewicz Czy przyjaźń Krime'a i Wajchy przetrwa wszystko? Jak potoczy się ich historia? O tym widzowie będą mogli się przekonać już od 11 lutego, kiedy film " Krime Story. Love Story " wejdzie do kin w całej Polsce.