"Król dopalaczy" w Disney+. Znamy datę premiery filmu z Tomaszem Włosokiem
"Król dopalaczy" w Disney+. Znamy datę premiery filmu z Tomaszem Włosokiem

Disney+ przychodzi z nowością dla fanów polskich produkcji w gangsterskim klimacie. Żądza sukcesu i szybkiej kariery wciąga Dawida w niebezpieczną grę, którą ciężko mu zatrzymać. Produkcja zadebiutuje już 10 czerwca w Disney+. 

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym "Wilk z Wall Street" z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?



W rolach głównych występują: Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander i Łukasz Simlat. W pozostałych rolach: Agnieszka Grochowska, Janusz Chabior, Jan Frycz oraz Grażyna Szapołowska.

Film "Król dopalaczy" został wyreżyserowany przez Pata Howla. Wspólnie z Katarzyną Samson, duet jest także producentami oraz autorami scenariusza.

"Król dopalaczy" – zwiastun filmu




