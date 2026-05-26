"Król dopalaczy" w Disney+. Znamy datę premiery filmu z Tomaszem Włosokiem

Disney+ przychodzi z nowością dla fanów polskich produkcji w gangsterskim klimacie. Żądza sukcesu i szybkiej kariery wciąga Dawida w niebezpieczną grę, którą ciężko mu zatrzymać. Produkcja zadebiutuje już 10 czerwca w Disney+.
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym "Wilk z Wall Street
" z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?
W rolach głównych występują: Tomasz Włosok
, Vanessa Aleksander
i Łukasz Simlat
. W pozostałych rolach: Agnieszka Grochowska
, Janusz Chabior
, Jan Frycz
oraz Grażyna Szapołowska
.
Film "Król dopalaczy
" został wyreżyserowany przez Pata Howla
. Wspólnie z Katarzyną Samson
, duet jest także producentami oraz autorami scenariusza.
"Król dopalaczy" – zwiastun filmu