Historyczna chwila. EA w rękach Saudyjczyków i zięcia Donalda Trumpa

Stało się. Electronic Arts po raz pierwszy od początku lat 90. jest spółką prywatną. Właśnie zakończyła się finalizacja przejęcia growego giganta. Umowa warta była 55 miliardów dolarów.



Nowy rozdział historii EA



W przeciwieństwie do umowy Paramountu z Warnerem, tu finalizacja kupna przeszła bez większych problemów. Nowymi właścicielami są: Public Investment Fund (którym kieruje książę koronny Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman), Silver Lake oraz Affinity Partners (firma Jareda Kushnera, męża Ivanki Trump, córki prezydenta USA Donalda Trumpa). Największym udziałowcem jest PIF (93,4%).



Przejęcie EA zostało ogłoszone we wrześniu ubiegłego roku. To największa w historii transakcja oparta na wykupie lewarowanym. Polega on na tym, że kupujący wykorzystują tylko skromną część własnego kapitału. Większość kwoty pokrywają długi i kredyty, które następnie będzie spłacać przejęta firma, czuli w tym przypadku Electronic Arts.



Taki model bardzo niepokoi graczy. Obawiają się, że EA skupiając się na zdobyciu jak najwięcej pieniędzy, będzie inwestować tylko w największe marki, inne gry kasując jako generatory kosztów.