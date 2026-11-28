Kolejny wielki sukces filmu "Jestem Rocky"! Produkcja w reżyserii Petera Farrelly’ego otrzymała najwyższą możliwą ocenę A+ w prestiżowym amerykańskim rankingu CinemaScore. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane na podstawie opinii widzów opuszczających sale kinowe w dniu premiery. Film nie tylko podbił serca widzów, ale również umocnił swoją pozycję jako jednego z najpoważniejszych graczy w oscarowym wyścigu.
CinemaScore od 1978 roku bada reakcje widzów na największe premiery kinowe w Stanach Zjednoczonych. Ocena A+ jest najwyższą notą w jego skali i należy do prawdziwych rzadkości. Jak zauważa portal World of Reel, w ostatnich latach trafiała przede wszystkim do produkcji religijnych oraz tytułów poświęconych największym gwiazdom sceny muzycznej. "Jestem Rocky
" przełamuje ten trend, dołączając do wyjątkowo wąskiego grona filmów, które zdobyły maksymalną ocenę publiczności.
To już drugi raz, kiedy tak spektakularny wynik osiągnął Peter Farrelly
. Wcześniej ocenę A+ otrzymał jego "Green Book
", który ostatecznie zdobył Oscara dla najlepszego filmu. "Jestem Rocky" już w kinach!
Zdobywca Oscara za "Green Book
" Peter Farrelly
przedstawia inspirującą opowieść o człowieku, który postawił wszystko na jedną kartę, by spełnić swoje marzenie. "Jestem Rocky
" odsłania kulisy powstania kultowego filmu "Rocky
" i pokazuje drogę, jaką przebył nieznany wówczas Sylvester Stallone
, zanim stał się jedną z największych ikon światowego kina. W rolę Stallone'a
wciela się Anthony Ippolito
, gwiazda serialu "The Offer
". Partnerują mu nominowany do Oscara Matt Dillon
, gwiazda serialu Netflixa AnnaSophia Robb
, nominowany do Emmy Tracy Letts
oraz nominowany do BAFTA Toby Kebbell.
"Jestem Rocky
" to poruszająca, nokautująca wzruszeniami historia człowieka, który zawalczył o rolę swojego życia. Film trafi do kin w 50-tą rocznicę premiery jednego z najsłynniejszych hitów wszech czasów, jakim pozostaje "Rocky
".
Nowy Jork, połowa lat 70. Sylvester Stallone jest nikomu nieznanym aktorem, który ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia wpada na pomysł i pisze scenariusz o bokserze z ubogiej dzielnicy Filadelfii. Zaczyna dostrzegać w historii nie tylko szansę na sukces, ale także widzi w niej odbicie własnego życia. Problem w tym, że nikt nie wierzy, że to właśnie on powinien zagrać główną rolę. Kuszony wysokimi ofertami producentów, Stallone odrzuca kolejne propozycje i uparcie walczy o prawo do wcielenia się w stworzonego przez siebie bohatera. Ryzykując karierę, pieniądze i przyszłość swojej rodziny, stawia wszystko na jedną kartę. To opowieść o determinacji, odwadze i wierze w siebie. One doprowadzą do powstania filmu, który stanie się światowym fenomenem, zdobędzie 10 nominacji do Oscara i sięgnie po 3 statuetki, na zawsze zapisując się w historii kina.
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