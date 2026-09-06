Tak wygląda "Ranczo" 10 lat później. Zwiastun hitu TVP

Jednym z największych serialowych przebojów stacji TVP było "Ranczo". Serial dobiegł jednak końca 10 lat temu. A w każdym razie tak się wydawało. Oto bowiem już wkrótce fani zobaczą całkiem nowe odcinki! Co przygotowali twórcy? Możecie to sprawdzić w nowym zwiastunie.
O nowym sezonie serialu "Ranczo"
Powracający po 10-letniej przerwie hit TVP dostał nie tylko nowe odcinki, ale również nowy podtytuł. 11. sezon serialu nazywa się bowiem "Ranczo: Zemsta wiedźm".
Widzowie dostaną sześć nowych odcinków. Ich premiera zaplanowana jest na grudzień. Twórcy zapowiadają "piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj".