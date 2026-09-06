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Tak wygląda "Ranczo" 10 lat później. Zwiastun hitu TVP

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Hit+TVP+wraca+po+10+latach.+Zobacz+zwiastun+serialu+%22Ranczo%3A+Zemsta+wied%C5%BAm%22-168448
Tak wygląda &quot;Ranczo&quot; 10 lat później. Zwiastun hitu TVP
Jednym z największych serialowych przebojów stacji TVP było "Ranczo". Serial dobiegł jednak końca 10 lat temu. A w każdym razie tak się wydawało. Oto bowiem już wkrótce fani zobaczą całkiem nowe odcinki! Co przygotowali twórcy? Możecie to sprawdzić w nowym zwiastunie.

O nowym sezonie serialu "Ranczo"



Powracający po 10-letniej przerwie hit TVP dostał nie tylko nowe odcinki, ale również nowy podtytuł. 11. sezon serialu nazywa się bowiem "Ranczo: Zemsta wiedźm".

Widzowie dostaną sześć nowych odcinków. Ich premiera zaplanowana jest na grudzień. Twórcy zapowiadają "piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj".


W serialu zobaczymy wiele znajomych twarzy. Powrócili: Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Są też nowe osoby w obsadzie: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka.

Wszystkie odcinki wyreżyserował Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza

Zwiastun serialu "Ranczo: Zemsta wiedźm"




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