Hogwart zamknięty w pudełku. Sprawdzamy realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Jak zestaw powitalny do Hogwartu

Hogwart na obudowie

Filmowy klimat nie kończy się po odblokowaniu smartfona

Do kompletu można dokupić słuchawki z aktywnym wyciszeniem hałasu

Dla tych, którzy nadal czekają na swoją sowę

realme postanowiło zagrać właśnie na tych wspomnieniach.realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition to limitowana wersja smartfona przygotowana tak, by świat znany z filmów nie kończył się na jednym logo umieszczonym na obudowie. Motywy z Hogwartu znajdziemy na samym telefonie, w systemie i w kolekcjonerskich dodatkach przygotowanych wokół urządzenia.Już samo opakowanie bardziej przypomina kufer ucznia Hogwartu niż klasyczne pudełko ze smartfonem. W środku znajdziemy między innymi list akceptacyjny, bilet na Peron 9¾, pocztówki czy zakładki nawiązujące do czterech domów szkoły.Dla fanów filmów są to oczywiście drobiazgi, ale trudno nie zauważyć, że realme bardzo świadomie odwołuje się tutaj do początku historii Harry'ego. To właśnie takie przedmioty jak list z Hogwartu czy bilet na pociąg były dla bohatera przepustką ze świata mugoli do zupełnie nowej rzeczywistości.Główną rolę w tym zestawie gra oczywiście sam telefon.Pod względem technicznym podstawą specjalnej edycji jest realme 16 Pro 5G. Smartfon ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1272 pikseli i odświeżaniu do 144 Hz. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, a główny aparat ma matrycę 200 MP i optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 MP, natomiast z przodu znalazł się aparat 50 MP.Harry Potter Edition wyróżnia się jednak przede wszystkim wyglądem.Plecki telefonu utrzymano w brązowej kolorystyce i ozdobiono wzorem inspirowanym szachami czarodziejów. Centralne miejsce zajmuje herb Hogwartu z symbolami Gryffindoru, Slytherinu, Ravenclawu i Hufflepuffu. Na obudowie wygrawerowano też szkolne motto "Draco dormiens nunquam titillandus", czyli słynne "Nigdy nie łaskocz śpiącego smoka".Ciekawiej robi się po wystawieniu telefonu na światło słoneczne lub UV. Zastosowana przez realme technologia Quadra Light-Sensing Color-changing Technology sprawia, że na pleckach pojawiają się kolory czterech domów Hogwartu.Wyspa aparatów również nie jest przypadkowa. Jej projekt ma nawiązywać do oczu Hedwigi, sowy, która towarzyszyła Harry'emu od pierwszej części historii.Producent poszedł też dalej niż sama obudowa. Po uruchomieniu telefonu użytkownika wita zmodyfikowany interfejs inspirowany Harrym Potterem.Specjalnie dla tej wersji przygotowano między innymi tapety, ikony, animację startową, animację ładowania oraz zmieniony wygląd trybu GT. Motywy ze świata czarodziejów pojawiają się też podczas odblokowywania urządzenia czy na znakach wodnych aparatu.Według materiałów producenta w systemie znalazło się ponad dziesięć ukrytych easter eggów. Dla fanów serii może więc powstać z tego małe polowanie na szczegóły, podobne do wyszukiwania smaczków podczas kolejnego seansu filmów o Harrym Potterze.Sam telefon działa na realme UI 7.0. Standardowy realme 16 Pro 5G obsługuje również między innymi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC oraz eSIM.Telefon nie jest jedynym sprzętem, któremu realme nadało czarodziejski charakter. Osobno sprzedawane są również realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition.Warto to zaznaczyć: słuchawki nie znajdują się w standardowym zestawie ze smartfonem i trzeba kupić je oddzielnie.Ich stylistyka pasuje jednak do całej kolekcji. Etui przypomina miniaturową szkolną walizkę, pojawia się na nim herb Hogwartu, a do słuchawek dołączono pasek nawiązujący wyglądem do szalików uczniów szkoły magii.To raczej dodatek dla osób, które chcą pójść z całym motywem krok dalej, ale dokładnie na tym polega siła tej edycji. Poszczególne elementy wyglądają tak, jakby od początku projektowano je jako część jednej kolekcji.Pierwszy film o Harrym Potterze miał premierę ponad dwie dekady temu, ale dla ogromnej części dzisiejszych dorosłych widzów podróż z Peronu 9¾ do Hogwartu nadal pozostaje jednym z najmocniejszych filmowych wspomnień z dzieciństwa.realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition bardzo świadomie sięga po tę nostalgię. List akceptacyjny, bilet na pociąg, herb szkoły, łacińskie motto czy ukryte w systemie smaczki sprawiają, że nie jest to po prostu kolejny telefon z licencjonowanym nadrukiem.To sprzęt przygotowany przede wszystkim dla ludzi, którzy znają drogę na Peron 9¾, potrafią bez zastanowienia wybrać swój dom i gdzieś z tyłu głowy nadal liczą, że pewnego dnia w okno zapuka im sowa z listem z Hogwartu.