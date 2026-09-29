Hokejowy romans platformy Netflix ma już swoje gwiazdy. Kto zagra w "Icebreaker"?

Moda na hokejowe romanse trwa w najlepsze. Na stronach Filmwebu informowaliśmy już o planach platformy Netflix dotyczących ekranizacji powieści "Icebreaker". Teraz poznaliśmy gwiazdy produkcji.
Czy to będą nowi ulubieńcy fanek hokejowych romansów? "Icebreaker"
to pierwszy tom bestsellerowej serii "Maple Hills" autorstwa Hannah Grace. To opowieść o tym, co się wydarzy, gdy łyżwiarka figurowa i kapitan drużyny hokejowej muszą dzielić lodowisko.
Gwiazdami serialowej adaptacji zostali Daisy Jelley
("Naznaczeni") oraz dopiero rozpoczynający swoją karierę Connor Simos (ma na koncie rolę w filmie z Chrisem Hemsworthem
"Subversion
", którego jednak widzowie jeszcze nie mieli okazji obejrzeć).
Getty Images © JC Olivera
Showrunnerką serialu "Icebreaker"
jest Amanda Lasher
, która pracowała wcześniej przy takich hitach jak "Plotkara
" i "Riverdale
".
W świecie książek romanse sportowe (w tym hokejowe) cieszą się popularnością od wielu lat. Jednak branża filmowa i serialowa dopiero niedawno je odkryła. Wszystko zaczęło się od niespodziewanego sukcesu serialu "Gorąca rywalizacja"
na HBO Max. Niedługo potem hitem na Prime Video był serial "Off Campus".
Czy "Icebreaker" podtrzyma falę popularności tego rodzaju opowieści? Czas pokaże.
Zwiastun serialu "Off Campus"