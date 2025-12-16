Twórcy „Hollow Knight: Silksong” świętują - w drodze darmowe DLC i ulepszona wersja kultowej gry

Choć od premiery "Hollow Knight: Silksong" minęło zaledwie kilka miesięcy, Team Cherry już ma powody do świętowania. Twórcy podsumowali okres od wrześniowego debiutu gry i ujawnili plany na 2026 rok. Wśród nich znalazły się zapowiedź pierwszego dużego rozszerzenia fabularnego oraz odświeżone wydanie pierwszego "Hollow Knighta" na Nintendo Switch 2.
We wpisie na blogu deweloperzy ujawnili, że "Hollow Knight: Silksong
" od momentu premiery we wrześniu sprzedało się w nakładzie przekraczającym siedem milionów egzemplarzy
. Do tego dochodzą miliony graczy, którzy sięgnęli po tytuł w ramach Xbox Game Pass. Team Cherry przyznaje, że zainteresowanie grą znacząco przerosło ich oczekiwania – do tego stopnia, że w dniu debiutu doszło nawet do przeciążenia cyfrowych sklepów.
Studio zwraca też uwagę na niezwykle aktywną społeczność. Twórcy podkreślają, że z ogromną satysfakcją obserwują fanowskie grafiki, mody, niestandardowe strategie rozgrywki oraz wzajemne wsparcie graczy w trakcie wymagających fragmentów gry. To właśnie ten odbiór ma być jednym z kluczowych motorów dalszego rozwoju "Silksong
".
Najważniejszą nowością jest oficjalna zapowiedź pierwszego dużego rozszerzenia. Team Cherry potwierdziło, że prace nad dodatkiem są już w toku. DLC wprowadzi nowe obszary do eksploracji, kolejnych bossów, narzędzia oraz inne elementy rozgrywki. Przygoda Hornet będzie kontynuowana w dodatku o morskim, żeglarskim klimacie. Rozszerzenie zatytułowane "Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow
" trafi do graczy w 2026 roku i będzie dostępne całkowicie za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. Deweloperzy zapowiadają, że więcej szczegółów zostanie ujawnionych bliżej premiery.
Równolegle studio ogłosiło prace nad "Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition". Ulepszona wersja pierwszej części serii zaoferuje wszystkie techniczne usprawnienia znane z "Silksong
" na tej platformie, w tym tryby z wyższą liczbą klatek na sekundę, wyższą rozdzielczość oraz dodatkowe efekty graficzne. Co istotne, gracze posiadający "Hollow Knighta
" na Nintendo Switch będą mogli pobrać edycję na Switch 2 za darmo po jej premierze w 2026 roku.
W ramach przygotowań do tego wydania Team Cherry zapowiedziało również aktualizacje wszystkich obecnych wersji gry na aktualne platformy. Obejmą one nowe funkcje oraz poprawki błędów. Część tych zmian jest już dostępna na PC w publicznych wersjach beta na Steamie i GOG-u, w tym pełne wsparcie dla proporcji ekranu 16:10 i 21:9, co docenią użytkownicy Steam Decka oraz monitorów ultrapanoramicznych.
"Hollow Knight: Silksong
", które zadebiutowało we wrześniu, już teraz może pochwalić się imponującym wynikiem sprzedaży i bardzo aktywną społecznością. W 2026 roku gra otrzyma darmowe, fabularne DLC "Sea of Sorrow
", a fani serii mogą liczyć również na odświeżoną wersję pierwszego "Hollow Knighta
" na Nintendo Switch 2. Team Cherry jasno pokazuje, że marka pozostaje jednym z ich kluczowych projektów na kolejne lata.