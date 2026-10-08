Horror "Inna mamusia" to najgorszy film z Jessicą Chastain od dawna? Są pierwsze reakcje

Pojawiły się pierwsze reakcje na "Inną mamusię", nowy horror produkcji Blumhouse i Atomic Monster z Jessicą Chastain w podwójnej roli. Część osób, które miały już okazję zobaczyć produkcję, nie zostawiła na niej suchej nitki.
Negatywne opinie o "Innej mamusi"
"Inna mamusia
" opowiada o matce, której córka zaczyna być prześladowana przez demoniczną istotę. Film jest ekranizacją powieści Josha Malermana "Incidents Around the House", a za kamerą stanął Rob Savage
, twórca "Host
". Reżyser wcześniej zdradził, że w filmie znalazło się około 50 jump scare'ów, co daje średnio jeden tego typu moment mniej więcej co dwie minuty.
Nie wszystkim przypadła jednak do gustu taka strategia. "The Hollywood Reporter" podsumował pierwsze reakcje - The Jam Report określił "Inną mamusię" mianem jednego z najbardziej rozczarowujących horrorów roku, krytykując między innymi nieskuteczne jump scare'y, efekty CGI i coraz bardziej absurdalną fabułę
. Autor relacji twierdzi nawet, że podczas seansu widownia przestała się bać i zaczęła śmiać się z tego, co działo się na ekranie.
Podobne zastrzeżenia pojawiają się w innych reakcjach. Global Box Office nazwał film "bałaganem", skrytykował reżyserię, muzykę i scenariusz, a także uznał go za najgorszy film z Jessicą Chastain
od dłuższego czasu. Dziennikarz z The AU Review docenił techniczną ambicję Savage'a
, ale uznał, że historia nie dorównuje jej wykonaniu i z czasem zamienia się w dość konwencjonalny horror. Nawet Chastain
nie może wiele zrobić ze scenariuszem.
Nie wszystkie opinie są jednak negatywne. Goldwin Reviews wystawił filmowi 4/5, chwaląc jego wielowarstwowość i mieszanie różnych konwencji horroru. The Matinee Show uznał z kolei, że produkcja ma solidny, niepokojący punkt wyjścia i kilka naprawdę skutecznych scen, choć z czasem traci kontrolę nad własną historią.
"Inna mamusia" - zwiastun