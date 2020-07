Horror o kobiecej tożsamości od twórców "Uciekaj!" i "Niepewnych"

Laureat Oscara Jordan Peele (" Uciekaj! ", " To my ") oraz autorka serialu " Niepewne Issa Rae będą producentami horroru science fiction "Sinkhole".To historia młodej rodziny, która wprowadza się do wymarzonego domu. Jedynym mankamentem nieruchomości jest znajdująca się na środku podwórka dziura w ziemi. Wkrótce okazuje się, że tajemniczy lej krasowy potrafi naprawiać uszkodzone bądź zniszczone rzeczy. Co stanie się jednak, gdy z jego pomocy postanowi skorzystać człowiek? Twórcy reklamują "Sinkhole" jako prowokującą do myślenia opowieść o kondycji człowieka przez pryzmat kobiecej tożsamości. Rae najprawdopodobniej nie tylko wyprodukuje film, ale także zagra w nim główną rolę. Scenariusz powstanie w oparciu o opowiadanie Leyny Krow, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie w Hollywood. O prawa do ekranizacji tekstu walczyło ponad dziesięć wytwórni.Realizację sfinansuje Universal.