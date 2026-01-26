Newsy Seriale Inne Ogień olimpijski w rękach gwiazd "Gorącej rywalizacji". Zobacz zdjęcia
Ogień olimpijski w rękach gwiazd "Gorącej rywalizacji". Zobacz zdjęcia

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Hudson+Williams+i+Connor+Storrie+%28%22Gor%C4%85ca+rywalizacja%22%29+ponie%C5%9Bli+ogie%C5%84+olimpijski-164893
źródło: materialy promocyjne
Hudson Williams i Connor Storrie, czyli Shane Hollander i Ilja Rozanow z "Gorącej rywalizacji", to aktualnie jedne z najgorętszych nazwisk w branży. W styczniu wręczali Złoty Glob najlepszej aktorce drugoplanowej. Teraz zadebiutowali w nowej roli.

Gwiazdy "Gorącej rywalizacji" w sztafecie olimpijskiej


Williams i Storrie ponieśli ogień olimpijski w sztafecie inaugurującej tegoroczne XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, których gospodarzami są Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Udział młodych aktorów został ogłoszony w zeszły czwartek. Nie ujawniono wówczas, na jakim etapie trasy przejmą pochodnię. Inauguracja imprezy zaplanowana jest na 6 lutego w Mediolanie. 

Zdjęcia z udziału Williamsa i Storriego możecie zobaczyć na oficjalnym instagramowym profilu imprezy: 



O czym opowiada "Gorąca rywalizacja"? Zobacz zwiastun


"Gorąca rywalizacja" to adaptacja powieści Rachel Reid pod tym samym tytułem. W Polsce serial trafi na ekrany na początku lutego. Zobaczcie zwiastun:



Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilja Rozanow (Connor Storrie) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim. Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnych sportowych światach jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego, jak prawdziwa miłość.

