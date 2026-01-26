Ogień olimpijski w rękach gwiazd "Gorącej rywalizacji". Zobacz zdjęcia

Hudson Williams i Connor Storrie, czyli Shane Hollander i Ilja Rozanow z "Gorącej rywalizacji", to aktualnie jedne z najgorętszych nazwisk w branży. W styczniu wręczali Złoty Glob najlepszej aktorce drugoplanowej. Teraz zadebiutowali w nowej roli. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Gwiazdy "Gorącej rywalizacji" w sztafecie olimpijskiejWilliams
i Storrie
ponieśli ogień olimpijski w sztafecie inaugurującej tegoroczne XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, których gospodarzami są Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Udział młodych aktorów został ogłoszony w zeszły czwartek. Nie ujawniono wówczas, na jakim etapie trasy przejmą pochodnię. Inauguracja imprezy zaplanowana jest na 6 lutego w Mediolanie.
Zdjęcia z udziału Williamsa
i Storriego
możecie zobaczyć na oficjalnym instagramowym profilu imprezy:
O czym opowiada "Gorąca rywalizacja"? Zobacz zwiastun
"Gorąca rywalizacja
" to adaptacja powieści Rachel Reid
pod tym samym tytułem. W Polsce serial trafi na ekrany na początku lutego. Zobaczcie zwiastun:
Shane Hollander (Hudson Williams
) i Ilja Rozanow (Connor Storrie
) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim. Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnych sportowych światach jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego, jak prawdziwa miłość.