Z "Gorącej rywalizacji" do serialu z gwiazdą "Matrixa"

Do sieci trafiła informacja, że Hudson Williams - gwiazda "Gorącej rywalizacji" - otrzymał nową rolę. Aktor wystąpi w nowym serialu kanadyjskiego serwisu streamingowego Crave, zatytułowanym "Yaga". Obok niego w obsadzie pojawią się m.in. Noah Reid oraz Carrie-Anne Moss.
O czym opowie "Yaga"?
Serial w reżyserii Davida Frazee
i Rachel Talalay
to współczesna adaptacja sztuki Kat Sandler
, która jednocześnie pełni rolę scenarzystki i showrunnerki. Fabuła osadzona jest w nadmorskim miasteczku i opowiada historię prywatnego detektywa Rappa (Noah Reid
), który przybywa, by wyjaśnić zaginięcie młodego dziedzica potężnej firmy rybackiej, Henry’ego Parka (właśnie w tej roli wystąpi Hudson Williams
). Na miejscu natrafia na miejscową policjantkę Carson (Clark Backo
), ekscentryczną profesorkę Katherine (Carrie-Anne Moss
) oraz szereg zagadkowych postaci i sekretów, które splatają się z elementami starożytnej magii.
Sandler podkreśla, że "Yaga" to jej pierwszy realizowany serial telewizyjny: Chciałam przełożyć klasyczny mit Baby Jagi na współczesną historię, przekształcając postać złej wiedźmy w feministyczną antybohaterkę na nasze czasy. To opowieść mroczna, dynamiczna, zabawna i bezkompromisowa.
Produkcją zajmują się Front Street Pictures i Blink49 Studios.
