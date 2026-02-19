Newsy Seriale Z "Gorącej rywalizacji" do serialu z gwiazdą "Matrixa"
VOD / Seriale

Z "Gorącej rywalizacji" do serialu z gwiazdą "Matrixa"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Hudson+Williams+z+%22Gor%C4%85cej+rywalizacji%22+zagra+w+serialu+%22Yaga%22+z+Carrie-Anne+Moss-165265
Z &quot;Gorącej rywalizacji&quot; do serialu z gwiazdą &quot;Matrixa&quot;
źródło: Getty Images
autor: Nina Westervelt
Do sieci trafiła informacja, że Hudson Williams - gwiazda "Gorącej rywalizacji" - otrzymał nową rolę. Aktor wystąpi w nowym serialu kanadyjskiego serwisu streamingowego Crave, zatytułowanym "Yaga". Obok niego w obsadzie pojawią się m.in. Noah Reid oraz Carrie-Anne Moss


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


O czym opowie "Yaga"?



GettyImages-2243453862.jpg Getty Images © Chris Saucedo


Serial w reżyserii Davida Frazee i Rachel Talalay to współczesna adaptacja sztuki Kat Sandler, która jednocześnie pełni rolę scenarzystki i showrunnerki. Fabuła osadzona jest w nadmorskim miasteczku i opowiada historię prywatnego detektywa Rappa (Noah Reid), który przybywa, by wyjaśnić zaginięcie młodego dziedzica potężnej firmy rybackiej, Henry’ego Parka (właśnie w tej roli wystąpi Hudson Williams). Na miejscu natrafia na miejscową policjantkę Carson (Clark Backo), ekscentryczną profesorkę Katherine (Carrie-Anne Moss) oraz szereg zagadkowych postaci i sekretów, które splatają się z elementami starożytnej magii.

Sandler podkreśla, że "Yaga" to jej pierwszy realizowany serial telewizyjny: Chciałam przełożyć klasyczny mit Baby Jagi na współczesną historię, przekształcając postać złej wiedźmy w feministyczną antybohaterkę na nasze czasy. To opowieść mroczna, dynamiczna, zabawna i bezkompromisowa.

Produkcją zajmują się Front Street Pictures i Blink49 Studios.

"Gorąca rywalizacja" - zwiastun



Powiązane artykuły Hudson Williams

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Pucio gości w domach czytelników już od 10 lat!

Seriale

John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video

BERLINALE 2026: "At the Sea" to zmarnowany taniec? (recenzja)

Inne Filmy

Mel Gibson ze wsparciem ekskomunikowanego arcybiskupa

6 komentarzy
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: Tak wygląda filmowy Adam Małysz! Mamy zdjęcia

12 komentarzy
Filmy

John Cena i Kate McKinnon w komedii z Jennifer Garner

Filmy

Bad Bunny z główną rolą w debiucie reżyserskim uznanego rapera

1 komentarz