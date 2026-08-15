Wolverine w nowych "Avengers"! Razem z Deadpoolem

W grudniu tego roku do kin trafi widowisko "Avengers: Doomsday". I choć znamy już całkiem sporo nazwisk z jego obsady, to fani wciąż wierzą, że na dużym ekranie zobaczą jeszcze więcej znanych i kochanych postaci. Ich wiara została właśnie potwierdzona.
Wolverine i Deadpool wracają razem w nowych "Avengers"
W piątek otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że bohaterowie widowiska "Deadpool & Wolverine" powrócą w kolejnych częściach "Avengers". Co prawda, o tym, że Deadpool będzie jednym z bohaterów, wiedzieliśmy już od Comic-Conu, ale teraz dostaliśmy potwierdzenie, że nie wróci sam.
Fani otrzymali tę informację poprzez zabawne wideo, które zostało zaprezentowane podczas piątkowej prezentacji na D23. Zobaczcie zabawne wideo Hugh Jackmana i Ryana Reynoldsa:
Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday" od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.