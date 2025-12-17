Newsy Filmy Multimedia Zgadniecie po zdjęciu, kogo gra Hugh Jackman?
Zgadniecie po zdjęciu, kogo gra Hugh Jackman?

Entertainment Weekly zaprezentowało nowe zdjęcia z historycznego dramatu "The Death of Robin Hood". Obraz dla studia A24 wyreżyserował Michael Sarnoski , autor takich filmów jak "Świnia" i "Ciche miejsce: Dzień pierwszy".

Kim jest Robin Hood w filmie Michaela Sarnoskiego?



Na zdjęcia widoczni są: Hugh Jackman, Bill Skarsgård i Jodie Comer. Tylko postać grana przez Jackmana jest na razie zidentyfikowana. To Robin Hood. Skarsgård gra jednego z jego towarzyszy. O Comer wiadomo jedynie, że nie gra Lady Marion.


Michael Sarnoski nie chce zdradzać szczegółów filmu. Wiemy jednak, że Robin Hood będzie w nim byłym rozbójnikiem, który rekrutował dzieciaki do swojej "armii", dla których był wodzem i mentorem.

Tak w rozmowie z EW opisuje postać reżyser: Był morderczym banitą, który dopuścił się wielu strasznych czynów i w pewnym sensie był potworem. Ale żył wystarczająco długo, by zobaczyć, jak wokół jego czynów rodzi się ludowy mit. Teraz próbuje to zrozumieć, jak czuje się z tym, że przedstawiany jest jako bohater, choć on doskonale wie, kim jest naprawdę.

"The Death of Robin Hood" nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Wiemy jedynie, że film zobaczymy w przyszłym roku.

Zwiastun filmu "Świnia", którego reżyserem jest Michael Sarnoski




