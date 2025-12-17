Zgadniecie po zdjęciu, kogo gra Hugh Jackman?

Entertainment Weekly zaprezentowało nowe zdjęcia z historycznego dramatu "The Death of Robin Hood". Obraz dla studia A24 wyreżyserował Michael Sarnoski , autor takich filmów jak "Świnia" i "Ciche miejsce: Dzień pierwszy".
Kim jest Robin Hood w filmie Michaela Sarnoskiego?
Na zdjęcia widoczni są: Hugh Jackman, Bill Skarsgård i Jodie Comer
. Tylko postać grana przez Jackmana
jest na razie zidentyfikowana. To Robin Hood
. Skarsgård
gra jednego z jego towarzyszy. O Comer
wiadomo jedynie, że nie gra Lady Marion. Michael Sarnoski
nie chce zdradzać szczegółów filmu. Wiemy jednak, że Robin Hood
będzie w nim byłym rozbójnikiem, który rekrutował dzieciaki do swojej "armii", dla których był wodzem i mentorem.
Tak w rozmowie z EW opisuje postać reżyser: Był morderczym banitą, który dopuścił się wielu strasznych czynów i w pewnym sensie był potworem. Ale żył wystarczająco długo, by zobaczyć, jak wokół jego czynów rodzi się ludowy mit. Teraz próbuje to zrozumieć, jak czuje się z tym, że przedstawiany jest jako bohater, choć on doskonale wie, kim jest naprawdę. "The Death of Robin Hood"
nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Wiemy jedynie, że film zobaczymy w przyszłym roku.
