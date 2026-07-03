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Hugh Jackman o przyszłości Wolverine’a. Nie zamierza dawać rad następcy

The Playlist / autor: /
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Hugh Jackman o przyszłości Wolverine’a. Nie zamierza dawać rad następcy
źródło: Materiały prasowe
Hugh Jackman odniósł się do kwestii ewentualnego recastu Wolverine’a w MCU. W rozmowie z Project Big Screen aktor stwierdził, że nie zamierza udzielać żadnych rad swojemu następcy, podkreślając, że sam również nie otrzymał takich wskazówek, gdy przejmował rolę.

Jackman komentuje przyszłość Wolverine'a






Jackman zauważył, że jego własna interpretacja Logana powstała w dużej mierze samodzielnie, co - jak twierdzi - pomogło mu zbudować unikalne podejście do postaci. Jednocześnie aktor dodał, że ma nadzieję, iż kolejny odtwórca Wolverine’a będzie mógł "zrobić, co tylko chce" i nadać bohaterowi własny charakter.

Jednocześnie Jackman nie sprawia wrażenia, jakby zamierzał całkowicie pożegnać się z rolą. Żartuje, że mógłby grać Wolverine’a nawet do 90. roku życia, co tylko podsyca spekulacje na temat jego dalszych występów w MCU. Po wydarzeniach z filmu "Deadpool & Wolverine" jego wersja postaci funkcjonuje jako wariant w multiwersum, co daje Marvelowi możliwość dalszego wykorzystywania aktora. Niewykluczone, że Jackman pojawi się w "Avengers: Doomsday" i/lub "Avengers: Secret Wars", choć żadne informacje na ten temat nie zostały potwierdzone. Na ogłoszenie nowego aktora też przyjdzie nam jeszcze poczekać - być może zobaczymy go w planowanym filmie o X-Men w reżyserii Jake'a Schreiera?

"Deadpool & Wolverine" - zwiastun



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