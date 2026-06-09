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"Dr House": Hugh Laurie kąśliwie odpowiedział dziennikarce, która skrytykowała serial

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Hugh+Laurie+odpowiedzia%C5%82+na+viralowy+wpis+Janet+Murray+krytykuj%C4%85cy+serial+%22Dr+House%22-167008
&quot;Dr House&quot;: Hugh Laurie kąśliwie odpowiedział dziennikarce, która skrytykowała serial
Choć serial "Dr House" zakończył się już ponad 10 lat temu, wciąż potrafi wzbudzić emocje - do tego stopnia, że w dyskusję angażuje się sam odtwórca tytułowej roli. Hugh Laurie stanął w obronie serialu, reagując na viralowy wpis brytyjskiej dziennikarki Janet Murray.

Laurie odpowiada na zarzuty





Kobieta napisała w serwisie X post, w którym podsumowała schemat fabularny każdego odcinka produkcji. Jej komentarz sugerował, że kolejne epizody opierały się na powtarzalnej strukturze: błędna diagnoza postawiona przez House'a, pogorszenie stanu pacjenta i ostateczne rozwiązanie przypadku w ostatniej chwili.

Na tę opinię odpowiedział Laurie, który odniósł się do wpisu z wyraźną ironią, broniąc konstrukcji serialu i jego twórców. Aktor stwierdził, że próbowano alternatywnych wersji odcinków - takich, w których diagnoza padała od razu (i odcinek kończył się po sześciu minutach) lub pacjenci umierali, bo House nigdy nie był w stanie znaleźć rozwiązania, jednak nie spotkało się to z akceptacją ani producentów, ani widzów.

Laurie zwrócił też uwagę, że podobne wariacje pewnego motywu przewodniego są obecne w wielu dziedzinach sztuki, porównując strukturę serialu m.in. do muzycznych kompozycji Bacha czy twórczości Fridy Kahlo i Henry’ego Moore’a.

W dalszej części odpowiedzi aktor zasugerował, że jeśli ktoś widzi w serialu wyłącznie powtarzalną strukturę szpitalną, być może nie był on po prostu dla niego. Na zarzut innego użytkownika, że nie pokazał w swojej odpowiedzi klasy, Laurie odpowiedział krótko: "OK". Co ciekawe, jakiś czas później przeprosił dziennikarkę za reakcje, jakie wywołał jego post i przyznał, że pisząc go, był lekko pijany. Ona sama doceniła przeprosiny. Poniżej oryginalne wpisy Murray i aktora:

 

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