"Dr House": Hugh Laurie kąśliwie odpowiedział dziennikarce, która skrytykowała serial

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and…

I’m sorry if people have been having a go at you because of my tweet. Not at all the plan. I was very slightly drunk and already upset about something that had nothing to do with you. If it’s any comfort, I got it in the neck too. I’m a thin-skinned twat, apparently, even…