Hugo Tarres o życiu między filmem a muzyką | Soundtrack #1

Kim naprawdę jest Hugo Tarres? Czego słuchałby Dante z "Pieprzyć Mickiewicza"? Jakie filmy miały największy wpływ na jego twórczość? I czy kino może zmienić sposób, w jaki słuchamy muzyki? O tym wszystkim rozmawiamy w premierowym odcinku "Soundtrack".
"Soundtrack" to nowy program Filmwebu poświęcony temu, co łączy kino i muzykę. W każdym odcinku Marcin Tarkowski zaprasza osoby ze świata muzyki, by porozmawiać nie tylko o ich twórczości, ale także o filmach, które je ukształtowały, inspiracjach, ulubionych ścieżkach dźwiękowych i osobistych kinowych doświadczeniach. Gościem premierowego odcinka jest Hugo Tarres – artysta, który od lat porusza się między aktorstwem a muzyką. Występował m.in. w "Hamlecie" Jana Englerta
w Teatrze Narodowym oraz w serii filmów "Pieprzyć Mickiewicza
", a od niedawna rozwija także swoją solową karierę muzyczną.
Materiał został zrealizowany w Kinie Wisła.