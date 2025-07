Poznaliśmy przyczynę śmierci Hulka Hogana

Na co zmarł Hulk Hogan?

Hulk Hogan: legenda amerykańskiego wrestlingu

Jak czytamy w raporcie, Hogan zmarł na zawał serca. Legenda WWE cierpiała na migotanie przedsionków - schorzenie serca charakteryzujące się nieregularnym i często przyspieszonym rytmem serca - a także na przewlekłą białaczkę limfocytową. Hogan naprawdę nazywał się Terry Gene Bollea. Przyszedł na świat 11 sierpnia 1953 roku w miejscowości Augusta w stanie Georgia. Już jako dziecko interesował się sportem. Najpierw grał w baseball, a potem jako nastolatek uprawiał zapasy. Jego wielką miłością była również muzyka. To z jej powodu zdecydował się przerwać studia, aby skupić się na występach z zespołem Ruckus. Podczas jednego z koncertów zauważyli go znani wrestlerzy, bracia Brisco. Przekonali oni rockmana, aby spróbował sił w ringu.W trakcie kariery wrestlerskiej Hogan zdobył 5 tytułów mistrzowskich WWF World Heavyweight oraz 8 tytułów mistrzowskich WCW World Heavyweight. Był również przedsiębiorcą, a także występował w filmach i programach rozrywkowych. Na dużym ekranie debiutował jeszcze w 1982 roku niewielką rolą w trzecim " Rockym ". Później pojawiał się przede wszystkim w komediach (" Kosmita z przedmieścia ", " Pan niania ") i przygodowych filmach akcji (jak trzy części " Gromu w raju ", który również doczekał się serialowej kontynuacji). W 2005 roku był gwiazdą reality show pt. "Hogan Knows Best". W 2008 roku poprowadził program "Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling".Amerykańskie media od dłuższego czasu spekulowały na temat złego stanu zdrowia Hogana . Jeszcze niedawno jego żona publicznie zaprzeczała, jakoby celebryta znajdował się w stanie śpiączki.