I wszystko jasne! "American Horror Story 13" to sequel

Ryan Murphy zaprezentował nowe zdjęcia z serialu "American Horror Story 13". I tym razem uchylił rąbka tajemnicy. Już wiemy, że nowy sezon będzie sequelem jednej z wcześniejszych serii.
Wraca znana postać. Tak wygląda 13 lat później Ryan Murphy
ujawnił pierwsze szczegóły nowej odsłony popularnego cyklu serialowego publikując w mediach społecznościowych zdjęcie Sarah Paulson
. Towarzyszący mu tekst ujawnia, że aktorka zagra Cordelię Goode
Fani "AHS" natychmiast rozpoznali to nazwisko. Paulson
zagrała bowiem Cordelię w "American Horror Story: Sabat"
. Był to trzeci sezon antologii.
Wygląda więc na to, że "American Horror Story 13"
będzie sequelem "Sabatu
". Potwierdza to dalsza część wpisu Murphy'ego
, który ujawnił, że na potrzeby najnowszego sezonu odbudowano całą Akademię Robichaux.
Oczywiście w obsadzie trzynastego sezonu "AHS
" jest więcej osób, które wystąpiły w "Sabacie
". Czy wszystkie powrócą do tamtych postaci, czy może jednak zagrają kogoś nowego? Musimy cierpliwie czekać na kolejny posty Murphy'ego
Zwiastun serialu "American Horror Story: Sabat"