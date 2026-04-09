Newsy Seriale Multimedia I wszystko jasne! "American Horror Story 13" to sequel
Seriale / Multimedia

I wszystko jasne! "American Horror Story 13" to sequel

Ryan Murphy zaprezentował nowe zdjęcia z serialu "American Horror Story 13". I tym razem uchylił rąbka tajemnicy. Już wiemy, że nowy sezon będzie sequelem jednej z wcześniejszych serii.

Wraca znana postać. Tak wygląda 13 lat później



Ryan Murphy ujawnił pierwsze szczegóły nowej odsłony popularnego cyklu serialowego publikując w mediach społecznościowych zdjęcie Sarah Paulson. Towarzyszący mu tekst ujawnia, że aktorka zagra Cordelię Goode.

Fani "AHS" natychmiast rozpoznali to nazwisko. Paulson zagrała bowiem Cordelię w "American Horror Story: Sabat". Był to trzeci sezon antologii.


Wygląda więc na to, że "American Horror Story 13" będzie sequelem "Sabatu". Potwierdza to dalsza część wpisu Murphy'ego, który ujawnił, że na potrzeby najnowszego sezonu odbudowano całą Akademię Robichaux.

Oczywiście w obsadzie trzynastego sezonu "AHS" jest więcej osób, które wystąpiły w "Sabacie". Czy wszystkie powrócą do tamtych postaci, czy może jednak zagrają kogoś nowego? Musimy cierpliwie czekać na kolejny posty Murphy'ego.

Zwiastun serialu "American Horror Story: Sabat"




