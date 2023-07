II Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem na dziedzińcu Centrum Myśli Jana Pawła II

Program

W tym roku organizatorzy Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem przygotowali aż 15 najciekawszych tytułów z ostatnich lat – filmów fabularnych i dokumentów, długich i krótkich metraży, rysujących współczesny obraz społeczno-kulturowy krajów, z których przybyli warszawscy migranci oraz ukazujących, często dramatyczne, przyczyny i konsekwencje opuszczenia rodzinnych domów.Każdemu seansowi towarzyszyć będzie rozmowa z zaproszonymi gośćmi, ekspertami z różnych dziedzin. Wśród nich znajdą się podróżnicy, dziennikarze, autorzy książek i twórcy filmowi, którzy znają prezentowane zjawiska i ich konteksty nie tylko z ekranu kinowego, ale także z własnych – zawodowych i prywatnych – doświadczeń i zainteresowań.To już druga edycja wydarzenia. Premierowa zgromadziła łącznie ponad 1400 widzów z różnych krajów.– mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.– opowieści, z którymi może identyfikować się każdy z nas.– mówi Mateusz Toma, koordynator wydarzenia.W pierwszej, lipcowej, części Przeglądu na szczególną uwagę zasługuje film otwarcia, czyli gruzińska(2021), debiutującego w pełnym metrażu Ioseba "Soso" Bliadze . Tę mozaikową opowieść o splecionych losach dwóch pozornie różnych rodzin z Tbilisi oraz intrygujące studium zmian i podziałów we współczesnym gruzińskim społeczeństwie będzie można obejrzeć już 12 lipca. Film jest m.in. zdobywcą Nagrody FEDEORA podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach w 2021 roku oraz nagrody dla najlepszego filmu: Złoty Prometeusz Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tbilisi w 2021 roku.Niezwykle mocnym filmem(2021) reżyser Wałentyn Wasjanowycz po raz kolejny stawia pytanie o to, czy i w jaki sposób da się odbudowywać relacje rodzinne, zmagając się ze świeżą traumą, którą zostawia po sobie wojna w Ukrainie. Dopełnieniem wieczoru w środę 19 lipca będzie rozmowa z Karoliną Bacą-Pogorzelską, dziennikarką i korespondentką wojenną, zaangażowaną w pomoc humanitarną w trwającej wojnie.(2021) w reżyserii Nalina Kumara Pandya , znanego jako Pan Nalin, to zaplanowane na 26 lipca spotkanie z kinem i kulturą Indii oraz opowieść o bezgranicznej fascynacji małego chłopca magią kina. Film był oficjalnym kandydatem Indii do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy w 2023 roku.Nagradzany dokument(2021) ukazuje postawy kobiet i rodzin gotowych z determinacją walczyć o wolność po przegranych wyborach na Białorusi w 2020 roku. Autor obrazu Andriej Kuciła będzie gościem wieczoru filmowego na Foksal już 2 sierpnia.Wstęp na wszystkie wieczory filmowe jest wolny! Śmierć Otara ", 2021, reż. Ioseb 'Soso’ Bliadze, fabularny, 105 min., Gruzja Odbicie ", 2021, reż. Wałentyn Wasjanowycz, fabularny, 127 min., Ukraina Ostatni seans ", 2021, reż. Pan Nalin, fabularny, 110 min., Indie, Francja, USA"Głosy", 2022, reż. DocWave, dokument, 50 min., Białoruś, Polska Gdy kwiaty nie milczą ", 2021, reż. Andrej Kuciła, dokument, 71 min., Białoruś, Polska Wróżka Shankara ", 2021, reż. Irfana Majumdar, fabularny, 88 min., Indie Syndrom Hamleta ", 2022, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowsk, dokument, 85 min., Polska, Niemcy Bajka o koniku ", 2021, reż. Uliana Osowśka, Denis Strasznyj, dokument, 75 min., Ukraina, Estonia Macierzyństwo ", 2017, reż. Mariam Khatchvani, fabularny, 97 min., Gruzja Mokry piasek ", 2021, reż. Elene Naveriani, fabularny, 115 min., Gruzja, Szwajcaria Mińsk ", 2021, reż. Boris Guts, fabularny, 78' min., Estonia, Rosja Na żywo ", 2022, reż. Mara Tamkowicz, fabularny, 14 min., Polska, Białoruś Ptitsa ", 2022, reż. Alina Maksimenko, dokument, 30 min., Polska, Ukraina Ostatnie lato ", 2021, reż. Ihar Czyszczenia, dokument, 43 min., Polska, Białoruś"Ostatni rycerze", 2020, reż. David Gurgulia, dokument, 42 min., Polska, GruzjaZ pełnym programem Przeglądu można zapoznać się na stronie: centrumjp2.pl