ILE? Obłędne koszty serialu "Andor". To najdroższa produkcja Star Wars w historii

Setki milionów dolarów na realizację dwóch sezonów serialu "Gwiezdne wojny: Andor"

Zwiastun pierwszego sezonu serialu "Gwiezdne wojny: Andor"

Disney był zobowiązany do publicznego ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok 2023 w związku z realizacją drugiego sezonu serialuw Wielkiej Brytanii i korzystania z rabatów podatkowych. Dzięki temu poznaliśmy niewiarygodnie wysokie dane dotyczące kosztów realizacji serialu.Według danych opublikowanych przez "Forbes"Wraz z kosztami realizacji pierwszego sezonu! Tym samym jest to najdroższy w realizacji projekt ze świata Star Wars . Wcześniej najdroższą produkcją były, na którego realizację Disney wydał 280,7 mln dolarów.Co ciekawe, mimo tak olbrzymich kosztów, z danych opublikowanych przez "Forbes" wynika, żeJednak rzeczywiste koszty realizacji drugiego sezonu (a tym samym i całego serialu) są jeszcze wyższe. Prace nad nim trwały bowiem jeszcze w tym roku. Te dane poznamy jednak dopiero w grudniu 2025 roku.Szacuje się jednak, że ostatecznie koszt drugiego sezonu serialuwyniesie tyle samo, co pierwszego, czyli przekroczy 350 milionów dolarów. Tym samym w sumie na realizację show Disney wyda co najmniej350 milionów dolarów na jeden sezon serialu wydaje się kwotą absurdalną. Nie jest to jednak najwyższa suma w historii.Drugi sezon serialubędzie miał swoją premierę w nadchodzącym roku.