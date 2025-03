IMAX® Day w Cinema City. Filmowe hity wracają na wielki ekran w wyjątkowym formacie

– dostępny w naszym kraju wyłącznie w kinach Cinema City – sprawia, że zwykły seans zamienia się w filmową przygodę życia i doświadczenie przekraczające granice wyobraźni. Ta pionierska technologia charakteryzuje się krystalicznym obrazem o najwyższej rozdzielczości, wyraźniejszym kontrastem i głębszym nasyceniem koloru. Niekonwencjonalna wielkość ekranu "otwiera oczy" na doznania niespotykane w innych salach kinowych, dzięki czemu odbiór filmów staje się doskonalszy. Jedyne w swoim rodzaju wrażenia podczas seansu zapewniają również: amfiteatralny układ sali, najwyższej klasy fotele i majestatyczna jakość dźwięku., który odbędzie się 30 marca (niedziela), to świetna okazja do tego, by zapoznać się z technologią IMAX, jeśli ktoś jeszcze nie miał takiej okazji lub – po raz kolejny obejrzeć któryś filmowych hitów na gigantycznym ekranie, na którym każde ujęcie nabiera nowego wymiaru. A to wszystko za jedyne 20 zł za film. Taki seans to nie jest zwykle wyjście do kina, tylko przeżycie, które każdy z pewnością zapamięta na długo. Szczególnie, że filmy powracające do IMAX to najgłośniejsze zeszłoroczne produkcje: " W głowie się nie mieści 2 ", " Deadpool & Wolverine ", " Gladiator II ", film, o którego powrót do IMAX od dłuższego czasu prosili widzowie " Top Gun: Maverick " oraz horror z uwielbianej serii Obecność " Zakonnica II ". A dla najmłodszych widzów, którym czasem ciężko jest dłużej wysiedzieć w kinowym fotelu idealną propozycją będzie krótkometrażowy film 3D " Pod Taflą Oceanu ".Poza tym, że tego dnia bilety na seanse w technologii IMAX będą w promocyjnej cenie – 20 złotych, to wszyscy miłośnicy kina, którzy wezmą udział w IMAX® Day, będą mogli liczyć na atrakcyjną ofertę w barach Cinema City. Przy zakupie jednej Średniej Oferty Specjalnej z popcornem (tj. średni popcorn + średni napój), drugą będzie można otrzymać gratis.W Polscedostępne są w:• Cinema City Sadyba (Warszawa),• Cinema City Poznań Plaza (Poznań),• Cinema City Punkt 44 (Katowice),• Cinema City Manufaktura (Łódź),• Cinema City Wroclavia (Wrocław),• Cinema City Zakopianka (Kraków).Do zobaczenia 30 marca w Cinema City! Przeżyj to w IMAX!