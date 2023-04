IMAX lepszy niż narkotyki. Joaquin Phoenix radzi, by nie brać grzybków przed seansem "Bo się boi"

Getty Images © Robin L Marshall

promuje aktualnie czarną komedię. Aktor wystosował publiczne oświadczenie do widzów, którzy chcieliby podkręcić wrażenia z filmu za pomocą substancji psychoaktywnych. Jego zdaniem lepiej nie brać przed seansem grzybków halucynogennych.uważa, że oglądaniepod wpływem narkotyków nie jest dobrym pomysłem.– powiedział w wywiadzie dla portalu Fandango.Aktor ma też inną radę. Wybierając kino, w którym obejrzycie, zdecydujcie się na takie z technologią IMAX. Tak opisał swoje wrażenia z seansu:to trzeci film, twórcy. W tytułowej roliBeau się boi. Bo życie go przytłacza. Bo świat jest niebezpieczny. Bo każdy ciągle czegoś od niego chce. Bo mamie będzie przykro, jak nie przyjedzie w odwiedziny, a on by wolał siedzieć w wannie. Niewyobrażalny splot zdarzeń zmusza go jednak do konfrontacji z własnymi lękami. Po drugiej stronie jego strachów czeka prawdziwe życie i niezwykła, widowiskowa, pełna przygód podróż.w świadomości masowej publiczności zapisał się jakow filmie. Rola ta przyniosła mu pierwszego w karierze Oscara – po nominacjach za. W jego filmografii jest mnóstwo interesujących ról. Jako Max California wwprowadził granego przezdetektywa do pornograficznego podziemia, w melodramacie sci-fiwszedł w romantyczną relację ze sztuczną inteligencją, a wnie przebierając w środkach ruszył na wojnę z mafią, aby uwolnić porwaną dziewczynkę. Na uwagę zasługują też jego występy w takich filmach jakczy".Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Krwawa gadka, w którym Michał Walkiewicz rozmawia z, reżyserem, najnowszego filmu