IMAX w chińskich samochodach autonomicznych

IMAX kontynuuje podbój chińskiego rynku. W środę na specjalnej uroczystości ogłoszono rozpoczęcie współpracy między IMAX China a Goer Dynamics.



Najwyższa jakość oglądania filmów... w samochodzie



Celem współpracy jest wprowadzenie na rynek nowego systemu rozrywki zaprojektowanego specjalnie dla samochodów autonomicznych, czyli takich, w których człowiek nie kieruje pojazdem. Co więc ma robić podczas podróży? Oczywiście oglądać filmy.



Zaprezentowany w środę system łączy opracowaną wyłącznie dla IMAX architekturę akustyczną (zaprojektowaną z myślą o ultrawysokim zakresie dynamiki oraz głębokim, mocnym basie pozbawionym zniekształceń) z opuszczanym ekranem 4K HDR, który dostosowuje się do zmieniających się warunków oświetleniowych podczas jazdy.



Oba koncerny nazywają to naturalną odpowiedzią na to, jak autonomiczna jazda zmienia samochód w "trzecią przestrzeń do życia".



Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to system trafi do komercyjnej produkcji pod koniec tego roku.



IMAX to jedna z nielicznych zachodnich medialnych korporacji, która odniosła sukces w Chinach. Spośród 1864 kin IMAX na świecie, aż 810 znajduje się w Chinach.