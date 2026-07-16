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IMAX w chińskich samochodach autonomicznych

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/IMAX+w+chi%C5%84skich+samochodach+autonomicznych-167594
IMAX w chińskich samochodach autonomicznych
źródło: Getty Images
autor: CFOTO
IMAX kontynuuje podbój chińskiego rynku. W środę na specjalnej uroczystości ogłoszono rozpoczęcie współpracy między IMAX China a Goer Dynamics.

Najwyższa jakość oglądania filmów... w samochodzie



Celem współpracy jest wprowadzenie na rynek nowego systemu rozrywki zaprojektowanego specjalnie dla samochodów autonomicznych, czyli takich, w których człowiek nie kieruje pojazdem. Co więc ma robić podczas podróży? Oczywiście oglądać filmy.

Zaprezentowany w środę system łączy opracowaną wyłącznie dla IMAX architekturę akustyczną (zaprojektowaną z myślą o ultrawysokim zakresie dynamiki oraz głębokim, mocnym basie pozbawionym zniekształceń) z opuszczanym ekranem 4K HDR, który dostosowuje się do zmieniających się warunków oświetleniowych podczas jazdy.

Oba koncerny nazywają to naturalną odpowiedzią na to, jak autonomiczna jazda zmienia samochód w "trzecią przestrzeń do życia".

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to system trafi do komercyjnej produkcji pod koniec tego roku.

IMAX to jedna z nielicznych zachodnich medialnych korporacji, która odniosła sukces w Chinach. Spośród 1864 kin IMAX na świecie, aż 810 znajduje się w Chinach.

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