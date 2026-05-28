ING Silesia Beats: "Wszyscy jesteście zaproszeni"! Save the date: 12-13 czerwca

ING Silesia Beats wraca do Parku Śląskiego, a tegoroczna edycja zapowiada się na jeszcze większą niż poprzednia. Festiwal odbędzie się 12 i 13 czerwca w Chorzowie, a po raz drugi partnerem tytularnym wydarzenia został ING Bank Śląski.
Organizatorzy i sponsor przygotowali jednak znacznie więcej niż tylko koncerty – na uczestników festiwalu czekają specjalne strefy, rabaty na karnety, nowa aplikacja i wspólny projekt z Braćmi Kacperczyk pod hasłem "Wszyscy jesteście zaproszeni". A to znaczy, że wszyscy jesteście zaproszeni!
Bracia Kacperczyk na ING Silesia Beats 2026
ING Silesia Beats to jeden z największych plenerowych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. W tym roku na scenach ponownie pojawią się zarówno światowe gwiazdy, jak Dimitri Vegas, John Newman czy Lilly Palmer, jak i świeże młode talenty z Polski i zagranicy. Organizatorzy od początku podkreślają, że zależy im nie tylko na koncertach, ale też na stworzeniu wydarzenia, które będzie łączyć muzykę, kulturę i festiwalową społeczność.
Jak podkreślają Bracia Kacperczyk, line-up odzwierciedla ich prywatny gust. Na scenie mają pojawić się artyści, których naprawdę słuchają i z którymi czują wspólny klimat. Muzycy już teraz zapraszają wszystkich pod scenę 12 czerwca, podkreślając, że to wydarzenie ma być przede wszystkim wspólnym świętem muzyki i dobrej energii.
Na Scenie Braci Kacperczyk zobaczycie przekrój świetnych artystów i przede wszystkim naszych ziomali. Line-up ułożyliśmy z myślą o koncertach, na które sami chcielibyśmy pójść. Widzimy się 12 czerwca pod sceną. Wszyscy jesteście zaproszeni!
– zapowiadają Bracia Kacperczyk.
ING Bank Śląski współpracował już wcześniej z artystami przy ich trasie koncertowej, a szczegóły nowej akcji mają pojawiać się stopniowo w mediach społecznościowych ING.
Strefa ING miejscem odpoczynku na festiwalu
Na uczestników ING Silesia Beats ponownie będzie czekać rozbudowana strefa ING. Organizatorzy zapowiadają miejsce do odpoczynku, ładowania telefonów i złapania chwili oddechu między koncertami.
Wróci też taras z widokiem na główną scenę, który w poprzednich edycjach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkową atrakcją jest festiwalowy party bus, który już ruszył w trasę po największych miastach w Polsce, promując wydarzenie i rozkręcając atmosferę przed czerwcem.
Klienci ING mogą liczyć także na konkretne bonusy. W aplikacji Moje ING pojawiły się kody rabatowe na festiwalowe karnety. Każdy użytkownik może pobrać jeden kod na -20%, dzięki któremu kupi maksymalnie cztery wejściówki.
ING ma dla Was specjalną festiwalową aplikację
Nowością tegorocznej edycji będzie oficjalna aplikacja festiwalowa
przygotowana wspólnie z organizatorami. Znajdzie się w niej harmonogram koncertów, mapa terenu oraz praktyczne informacje przydatne podczas wydarzenia. Premiera aplikacji ma nastąpić już wkrótce. W aplikacji Moje ING znajdziecie też funkcję "Twój Asystent".
Rozwiązanie pomoże użytkownikom ogarniać codzienne sprawy w tle – przypominać o płatnościach, subskrypcjach i ważnych terminach. A w festiwalowym chaosie może nawet pomóc znaleźć zaparkowany samochód albo szybciej kupić bilety!
Adam Mitrenga, współorganizator i producent festiwalu, przyznał, że od startu projektu twórcy powtarzali, iż Silesia Beats ma być czymś więcej niż zwykłą imprezą. Jak mówi, reakcje uczestników i rosnące zaangażowanie społeczności tylko utwierdziły ekipę w przekonaniu, że idą w dobrym kierunku. Pamiętajcie: "Wszyscy jesteście zaproszeni". Więcej przydatnych informacji o festiwalu ZNAJDZIECIE TUTAJ.
