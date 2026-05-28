ING Silesia Beats: "Wszyscy jesteście zaproszeni"! Save the date: 12-13 czerwca

Bracia Kacperczyk na ING Silesia Beats 2026

Strefa ING miejscem odpoczynku na festiwalu

ING ma dla Was specjalną festiwalową aplikację

ING Silesia Beats to jeden z największych plenerowych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. W tym roku na scenach ponownie pojawią się zarówno światowe gwiazdy, jak Dimitri Vegas, John Newman czy Lilly Palmer, jak i świeże młode talenty z Polski i zagranicy. Organizatorzy od początku podkreślają, że zależy im nie tylko na koncertach, ale też na stworzeniu wydarzenia, które będzie łączyć muzykę, kulturę i festiwalową społeczność.Jak podkreślają Bracia Kacperczyk, line-up odzwierciedla ich prywatny gust. Na scenie mają pojawić się artyści, których naprawdę słuchają i z którymi czują wspólny klimat. Muzycy już teraz zapraszają wszystkich pod scenę 12 czerwca, podkreślając, że to wydarzenie ma być przede wszystkim wspólnym świętem muzyki i dobrej energii.– zapowiadają Bracia Kacperczyk.ING Bank Śląski współpracował już wcześniej z artystami przy ich trasie koncertowej, a szczegóły nowej akcji mają pojawiać się stopniowo w mediach społecznościowych ING.Na uczestników ING Silesia Beats ponownie będzie czekać rozbudowana strefa ING.Wróci też taras z widokiem na główną scenę, który w poprzednich edycjach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkową atrakcją jest festiwalowy party bus, który już ruszył w trasę po największych miastach w Polsce, promując wydarzenie i rozkręcając atmosferę przed czerwcem.Klienci ING mogą liczyć także na konkretne bonusy.Nowością tegorocznej edycji będzieprzygotowana wspólnie z organizatorami. Znajdzie się w niej harmonogram koncertów, mapa terenu oraz praktyczne informacje przydatne podczas wydarzenia. Premiera aplikacji ma nastąpić już wkrótce.Rozwiązanie pomoże użytkownikom ogarniać codzienne sprawy w tle – przypominać o płatnościach, subskrypcjach i ważnych terminach. A w festiwalowym chaosie może nawet pomóc znaleźć zaparkowany samochód albo szybciej kupić bilety!Adam Mitrenga, współorganizator i producent festiwalu, przyznał, że od startu projektu twórcy powtarzali, iż Silesia Beats ma być czymś więcej niż zwykłą imprezą. Jak mówi, reakcje uczestników i rosnące zaangażowanie społeczności tylko utwierdziły ekipę w przekonaniu, że idą w dobrym kierunku.